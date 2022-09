Un estudio del Consell de Ibiza desvela que el 30% de los adolescentes consume pornografía a diario

Un estudio sobre sexualidad e igualdad en la adolescencia realizado por el Consell de Ibiza muestra una tendencia «muy preocupante» como es que casi el 30% de los adolescentes consumen pornografía a diario “lo que está poniendo las bases para tener en el futuro relaciones sexuales alejadas de la realidad, complejas y donde los roles de igualdad desaparecen”, según la directora del Centro de Prevención y Conductas Adictivas, CEPCA, Belén Alvite.

Altive y la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, han presentado este miércoles la segunda parte del estudio sobre sexualidad e igualdad en la adolescencia que se centra en las relaciones sexuales y de pareja en la adolescencia. La primera parte, presentada el pasado mes de junio, se centró en los adolescentes en la isla y sus comportamientos, actitudes y opiniones ante las personas LGTBIQ+.

Los datos recogidos en esta segunda fase del estudio, en los que han participado 1.823 alumnos de los cinco municipios de la isla entre los 14 y los 18 años, se centran en las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, la esfera digital e igualdad y sexualidad, y remarca, en palabras de Belén Alvite, una tendencia «muy preocupante» como es que casi el 30% de los adolescentes en Eivissa consumen pornografía a diario.

La consejera Escandell ha remarcado que este estudio “nos sirve para tener una foto fija de una etapa tan importante para el desarrollo como es la adolescencia, donde debemos estar alerta y dar toda la información, tanto a padres, madres, hijos y profesores, para que sea una etapa sana y respetuosa, donde los adolescentes puedan tener las herramientas para evitar situaciones que pongan en peligro su integridad”.

Los datos recogidos en el estudio destacan que hay 79 alumnos (22 hombres y 57 mujeres) que han mantenido relaciones sexuales en contra de su voluntad, con la su pareja o ex pareja, con un amigo/a o con un desconocido/a. «Es una cifra que nos indica que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque en una isla pequeña como la nuestra, hay 79 jóvenes que han sufrido esta situación, no es tolerable, no puede permitirse”, ha señalado Alvite.

Por ello, Altive ha pedido a los padres que se impliquen en la tarea de informar, dialogar y comunicarse con sus hijos “es en casa donde los adolescentes deben encontrar un refugio, un entorno en el que poder expresarse, dialogar y recibir el apoyo necesario”.

Por eso desde el CEPCA se continuará trabajando y reforzando las charlas en institutos, el ciclo de encuentros con las familias para asesorarlas sobre estos temas, diseñando actividades para que el profesorado pueda trabajar en el aula y realizar campañas de sensibilización en los institutos sobre el abuso y el acoso sexual, entre otras propuestas que se desarrollarán a lo largo de este nuevo curso.

Entre algunos de los datos que se han destacado del estudio, se encuentra la media de edad de la primera relación sexual completa consentida, a los 14 años. De los 1.823 alumnos participantes en el estudio, el 35% (644) ha indicado que han mantenido o mantienen relaciones sexual frente al 64,1% que no. De los alumnos que ya mantienen relaciones sexuales completas, el 49,1% (316 alumnos) se han puesto en riesgo alguna vez sin usar el preservativo.