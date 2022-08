Arranca el Mallorca una nueva temporada y lo hace esta tarde en San Mamés (17.30 H), un estadio en el que ha sufrido cinco derrotas en sus cinco últimas visitas, la más reciente la pasada temporada 2-0, y en el que no gana desde 2010, cuando se impuso 1-3 en la recta final del curso. Javier Aguirre adelantó ayer la titularidad de Rajkovic en la portería y de Kang In Lee en la media punta, mientras Valverde ha confirmado la baja del central internacional Iñigo Martínez, aunque a cambio ha podido recuperar al portero Unai Simón y al veterano Raúl García, que podría jugar en la punta de ataque.

Aguirre aseguró que el equipo sería «competitivo» porque, según él, «no hay otra forma de jugar en Primera División», y a este respecto pidió a varios jugadores «que den un paso hacia adelante». Al principio no dio nombres, pero luego sí fue más específico. «Kang In Lee y Grenier deben dar un poco más. Si no tuvieran calidad no diría nada, pero les sobra y tienen que dar ese paso, pero ya se lo he dicho a ellos. Los dos serán titulares en San Mamés».

«He jugado varias veces contra Valverde y muchas más en San Mamés. Sé lo que es ese campo y sé lo que nos espera. Será un partido muy difícil». «Nos espera un comienzo muy complicado. He mirado las tres primeras jornadas y ya no he querido mirar más, pero vamos a tener que luchar mucho. Como todos».

Aguirre, por último adelantó que desplazará a tres porteros a Bilbao. «Vendrán Rajkovic, Leo y Pere Joan, estoy encantado con los tres». Además, adelantó que Greif tiene «para dos meses» y que «por fin han encontrado lo que tenía. Era un problema de cadera».

Por su parte Ernesto Valverde ha convocado a 26 futbolistas, entre los que están el portero Unai Simón y el media punta Raúl García, mientras que tanto Iñigo Martínez como Mikel Balenziaga causan baja. «Tenemos una gran baza que es jugar en casa. Nuestro público nos ayuda, sabemos que el contrario lo sabe y esa presión la tenemos que aprovechar», apuntó el técnico bilbaíno, que sobre el Mallorca dijo que «ha hecho una muy buena pretemporada y solo ha encajado un gol, ante el Nápoles y de penalty».

«Es un equipo que ha encontrado en su estructura una forma de jugar en la que se encuentra muy cómodo y se le nota. No concede casi nada y a la contra y en situaciones de estrategia son muy peligrosos y van a intentar explotar eso. Se salvó en el último partido y están con ese punto de confianza y bienestar que te da el haber salvado la categoría cuando hubo un momento en el que parecía que lo tenía perdido y creo que eso le ha reforzado», agregó.

Javier Iglesias Villanueva, un recién ascendido a Primera División que jamás ha pitado al Mallorca, será el encargado de dirigir el debut de los rojillos en San Mamés hoy lunes. Mientras, el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano será quien esté al frente del VAR. Una pareja extraña que no merece demasiada confianza, y más tras los errores arbitrales que ya se han visto en el resto de partidos disputados esta jornada.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri, Zarraga, Vesga, Berenguer, Muniain, Iñaki Williams y Raúl García.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Battaglia, Grenier, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitros: Javier Iglesias Villanueva (campo) y Jesús Gil Manzano (VAR).

Campo: San Mamés (17.30 H/GOLTV).