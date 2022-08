Aguirre adelanta la titularidad de Rajkovic y Kang In Lee

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, adelantó que el portero titular en Bilbao sería el serbio Rajkovic, que Kang In Lee y Grenier serían de la partida y que Ángel, en cambio, no llega al partido por molestias en la rodilla. El mexicano ofreció su primera rueda de prensa de la temporada tras afirmar que es su costumbre no hablar durante los meses de preparación «porque el mercado cambia cada día y lo que dices hoy no tiene validez mañana».

Aguirre admitió que «faltan jugadores por venir», aunque no aclaró cuántos. «La directiva sabe mi opinión porque le di una lista de las necesidades del equipo antes de irme de vacaciones. Cuando se cierre el mercado ya veremos si se han cubierto o no». Eso sí, dijo estar «muy contento» por la continuidad de Battaglia, Maffeo, Grenier y Muriqi, y sobre Lago y Cufré, a los que confirmó a todos los efectos como miembros de la primera plantilla, afirmó que «para mí son nuevos fichajes». En cambio, confirmó que no cuenta ni con Mboula ni con Álex Alegría, y que se lo ha dicho «a la cara».

El entrenador mexicano aseguró que el equipo sería «competitivo» porque, según él, «no hay otra forma de jugar en Primera División», y a este respecto pidió a varios jugadores «que den un paso hacia adelante». Al principio no dio nombres, pero luego sí fue más específico. «Kang In Lee y Grenier deben dar un poco más. Si no tuvieran calidad no diría nada, pero les sobra y tienen que dar ese paso, pero ya se lo he dicho a ellos. Los dos serán titulares en San Mamés».

«He jugado varias veces contra Valverde y muchas más en San Mamés. Sé lo que es ese campo y sé lo que nos espera. Será un partido muy difícil». «Nos espera un comienzo muy complicado. He mirado las tres primeras jornadas y ya no he querido mirar más, pero vamos a tener que luchar mucho. Como todos».

Aguirre, por último adelantó que desplazará a tres porteros a Bilbao. «Vendrán Rajkovic, Leo y Pere Joan, estoy encantado con los tres». Además, adelantó que Greif tiene «para dos meses» y que «por fin han encontrado lo que tenía. Era un problema de cadera».