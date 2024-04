Estos son los jugadores que se ha llevado Aguirre a Sevilla

Javier Aguirre ha convocado a toda la plantilla para la final de la Copa del Rey, como era previsible. Los 24 futbolistas que forman el plantel profesional están ya en la capital hispalense y esta tarde entrenará en La Cartuja a partir de las seis de la tarde. Previamente, a las cinco y cuarto, comparecerán ante los medios informativos el entrenador y el capitán Antonio Raíllo para llevar a cabo la rueda de prensa oficial. Por parte del Athletic de Bilbao cumplirán el protocolo Ernesto Valverde e Iker Muniain. Los dos entrenadores y los dos capitanes se harán luego una foto juntos con la Copa del Rey entre ellos.

La expedición ha abandonado Son Moix a las diez de la mañana despedida por cientos de aficionados para tomar luego el avión con destino a Sevilla, donde ha aterrizado este mediodía. Los jugadores y el resto de miembros de la expedición se han dirigido al hotel NH Collection, lugar de concentración del equipo durante este fin de semana, situado en el distrito sur de Sevilla, a poca distancia a pie del centro de la ciudad.

Aguirre utilizará el último entrenamiento para acabar de pulir un once inicial que no tiene ni mucho menos decidido. De hecho, sólo cuatro futbolistas están descartados como titulares el sábado, los porteros Rajkovic y Cuéllar, porque Greif es indiscutible, y los dos que no entran en los planes del entrenador, el extremo mallorquín Llabrés y el defensa central belga Van der Heyden. Del resto, cualquiera puede aparecer en el once inicial.

La competencia es tan grande que a día de hoy sólo hay cuatro jugadores con el puesto garantizado: el portero Greif, el capitán Raíllo, el andaluz Copete y el uruguayo Gio. Todo hace indicar que Dani Rodríguez y Samú Costa también serán de la partida, pero a partir de ahí cabe cualquier especulación. Tanto en defensa como en medio campo y en ataque hay posiciones que bailan y por las que se postulan varios candidatos.

Hasta tal punto llega la competencia que el jugador franquicia del Mallorca en ataque, el kosovar Muriqi, no tiene la titularidad garantizada. Aguirre debe elegir entre Abdón, Larin y él y, atendiendo a la política que ha seguido durante la Copa del Rey, en la que Abdón ha sido siempre de la partida, no está nada claro a qué dos delanteros elegirá. Eso si juegan dos arriba, porque no está descartado que sólo comience un atacante.