Ésta fue la gala que reunió a la flor y nata de la vela balear. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) celebró los resultados de la temporada 2023 en un acto en el que se entregaron 53 diplomas a regatistas, armadores y piragüistas que la pasada temporada obtuvieron 147 podios (49 oros, 38 platas y 60 bronces) en competiciones nacionales e internacionales.

El acto tuvo lugar en una carpa instalada en las terrazas del RCNP y contó con la presencia, entre otros, del alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente de la Real Federación Española de Vela y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, y el presidente del RCNP, Rafael Gil.

En el transcurso de la gala, presentada por la periodista Mar Puigserver, se proyectó un corto documental titulado “RCNP – Relevo Generacional”, dirigido y realizado por José Luis Miró y Ugo Fonollá, en el que se cruzan las experiencias de dos deportistas y socios veteranos, Angel Gracia y Ariane Mainemare, con las de dos jóvenes de las secciones de base, el piragüista Mateo Juan Iñarrea y la regatista Carmen Bestard.

Rafael Gil destacó la vocación deportiva del club y se dirigió a los premiados con las siguientes palabras: «Tras esta primera gala como presidente, me siento aún más honrado de estar al frente del Real Club Náutico de Palma y aumenta, si cabe, el peso del compromiso asociado a mi cargo. Los deportistas sois la razón principal de la existencia de esta entidad y el mayor estímulo para quienes nos hemos marcado la meta de garantizar su supervivencia. No se me ocurre mayor incentivo que luchar por aquello que es justo y merece ser conservado. Por vosotros».

Y añadió: «Nada de todo lo que hoy representa el club en el ámbito deportivo sería posible sin la labor de muchas personas que trabajan en la trastienda y que, sin reclamar mayor protagonismo, hacen que todo funcione. Me refiero, por supuesto, a los entrenadores y monitores; a los deportistas que se han quedado a las puertas de conseguir una medalla; a los padres y madres que un día confiaron en nosotros para la educación deportiva de sus hijos; a los socios que transmiten sus valores y experiencias a los más jóvenes. En definitiva, a todos los que trabajan por la grandeza del Real Club Náutico de Palma».

Manu Fraga, director deportivo del RCNP, señaló que 2023 fue un año de importantes éxitos para la entidad: “Contamos con una gran base de deportistas de categorías infantiles y juveniles que nos representan en pruebas nacionales e internacionales, a los que se suman armadores y regatistas de la clase crucero que cada temporada participan en los principales circuitos del mundo. Cada año repartimos más de medio centenar de diplomas”.