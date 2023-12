Team RCNP, Viking y Lola ganan el Trofeo Navidad. Team RCNP, de María Bover (ORC Sportboats); Lola, de Joan Fullana (ORC 4-5), y Viking IX (ORC 3-4), de Erik Tejedor, se han proclamado campeones del Trofeo Navidad organizado por el Real Club Náutico de Palma. La competición ha contado con 27 participantes y ha constado de dos jornadas. El sábado se disputaron dos pruebas barlovento/sotavento para cada una de las clases y ayer domingo se completó una travesía costera de 16 millas para los Sportboats y la clase agrupada 4-5, y de 20 para los ORC 3-4.

La tripulación de María Bover ha competido a bordo de una unidad de Viper 640 en una categoría donde se han dado cita otros monotipos como el Melges 24, el J70 o el J80, entre otros. Al no poder medirse en tiempo real, dado que son barcos distintos, la regata se ha decidido mediante la aplicación del sistema de compensación ORC. El RCNP ha decidido apostar por esta fórmula para dar respuesta a los diversos One Design que hay actualmente en la Bahía de Palma pero que no siempre reúnen al número de participantes de su clase necesarios formar una flota. El segundo puesto en esta clase ha sido para el Melges 24 Abracadabra, de Mark Sadler, y ha completado el podio el J70 Kanguru, de Kristyn Gills.

En ORC 2-3, el Viking IX, no ha encontrado rival y ha ganado las tres mangas, seguido del Huayra, de José Antonio Martín, y el Joy, de Dave Butters, mientras que en ORC 4-5, el Lola se ha adjudicados las dos pruebas de bastones y ha sido segundo en el recorrido costero. Han completado el podio el Mestral Fast, de Jaume Morell, y el Merengue, de Xisco Pou.

La Bahía de Palma ha ofrecido ambos días unas magníficas condiciones para la navegación. La entrega de premios tuvo lugar al término de la regata en el Real Club Náutico de Palma.