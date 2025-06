Manuel Aguilar, el socialista colocado cuatro veces a dedo en Faffe que triplicó su sueldo en un año

Manuel Aguilar Germán fue contratado en cuatro ocasiones consecutivas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente instrumental de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. Su caso, detallado en un informe de la UCO aportado al juez al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, se ha convertido en uno de los más flagrantes del escándalo de contrataciones irregulares destapado por la investigación judicial. No hubo méritos, ni publicidad, ni igualdad: solo dedazo. Pero, ¿quién era? Pues nada menos que el ex secretario de Empleo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba y ex dirigente de UGT.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ninguno de sus cuatro contratos entre 2008 y 2010 cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Fundaciones Públicas ni en el propio convenio colectivo de la Faffe. Además, su sueldo se triplicó en solo un año: pasó de cobrar 9.662 euros brutos anuales en 2008 a más de 29.200 en 2009, gracias a una cadena de contratos amañados, un ascenso sin oposición y un complemento salarial inventado.

Cronología de un enchufismo perpetuo

El primer contrato, firmado en agosto de 2008, ya mostró el modus operandi. Aunque el sistema informático SAP R/3 arrojó cuatro posibles candidatos, la Junta socialista solo entrevistó a uno: a él. No hay constancia de valoración alguna de los otros tres. El segundo contrato llegó apenas tres días después de finalizar el primero. Tampoco hubo convocatoria ni documentación alguna. La renovación fue directa, sin transparencia ni justificación.

El tercer contrato, en junio de 2009, le otorgó una promoción de categoría —de técnico nivel F a nivel E— y una subida de sueldo hasta los 2.178 euros brutos al mes. En total, Aguilar cobró ese año 29.210,79 euros, más del triple de lo percibido el año anterior. Parte del aumento se debió a un complemento de 265,43 euros mensuales, no regulado en el convenio y concedido de forma arbitraria. Solo él lo percibía.

La cuarta contratación, en diciembre de 2010, es aún más grave: ni existe en los archivos. No hay contrato, ni alta, ni expediente. Sólo se ha podido acreditar por su vida laboral. Ese contrato fantasma fue el que le permitió dar el salto definitivo al Servicio Andaluz de Empleo, donde quedó integrado tras la disolución de la Faffe.

La Guardia Civil es tajante: «Las contrataciones del investigado en la FAFFE habrían sido discrecionales […], vulnerándose los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Le contrataron, renovaron, ascendieron y premiaron sin proceso alguno. Todo con dinero público y al margen de la ley.