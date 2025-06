Docentes de Baleares usan a los alumnos en los centros para llamar a la revuelta contra el español

Algunos de los colegios públicos en los que este miércoles se celebraron actos públicos de protesta contra el acuerdo entre PP y Vox sobre el español en los centros educativos no han tenido ningún problema en permitir la presencia de los alumnos -todos menores- en dichos actos. Y no sólo eso, si no que, a tenor de lo que muestran las fotografías incluso han alentado y promovido tenerlos como público del acto de protesta. Hay imágenes que acreditan el uso de alumnos para alentar la revuelta de los ‘camisetas verdes’ contra el español en al menos dos colegios de Palma.

El caso más grave del uso de los menores se ha dado en el CEIP y ESO Pintor Joan Miró, del Polígono de Levante de Palma. La imagen muestra al colectivo de docentes con sus camisetas verdes lanzando su doctrina con micrófono y altavoz, rodeados de un centenar de alumnos con sus mochilas, sentados en el suelo escuchando los discursos. La evidencia es que están en el patio del colegio y que la situación se ha dado o a la entrada o a la salida de la jornada del colegio.

También aparecen niños en las fotos de los docentes posando con sus pancartas en el CEIP Infant Felip, de la barriada palmesana de El Molinar.

A vista de todo el mundo, se ha llevado a cabo un uso doctrinal de los menores de edad en su campaña de protestas y de discurso político con consentimiento de docentes y de centros educativos.

Precisamente a la misma hora en la que se llevaban a cabo estas lecturas de manifiestos en más de un centenar de colegios públicos, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a algunos docentes de cometer «auténticas barbaridades» por su oposición a las medidas relativas a la educación que incluye el pacto presupuestario que han firmado con el PP.

Lo ha dicho este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que también ha afeado a la izquierda y a «sus sindicatos y chiringuitos» de alentar el «boicot» y tratar de «impedir la aplicación y el cumplimiento de la ley».

«Son antidemocráticos, por mucho que luego se les llene la boca con palabras grandilocuentes. Estas pataletas no son más que los últimos coletazos de una izquierda sin rumbo que pretende ganar en las calles lo que ha perdido en las urnas», ha sostenido.

Cañadas ha hablado de centros «enviado circulares a los padres para traer a sus hijos con camiseras verdes a las graduaciones» y sindicatos «tachando de vergüenza un acuerdo democrático y llamado al boicot». «Estamos viendo auténticas barbaridades», ha apuntado.

«¿Estos son los que se supone que tienen que educar a nuestros hijos y nietos de forma imparcial y sin adoctrinamientos?», se ha preguntado de forma retórica.

Cañadas ha dicho estar «completamente de acuerdo» con lo que su compañero de partido Sergio Rodríguez dijo acerca de los miembros de la Asamblea de Docentes en el pleno del martes, cuando consideró que si no fuera por la «buena voluntad» del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ya hubieran sido expedientados y puestos «en la calle».

La protesta de la Asamblea de Docentes

Un total de 103 centros de Baleares se han adherido al manifiesto impulsado por la Assemblea de Docents contra el «pacto de la vergüenza» de PP y Vox.