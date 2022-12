Es una realidad que la inflación ha provocado un notable encarecimiento de la cesta de la compra y de nuestro día a día en general. Factores como el precio de los carburantes o del kilovatio/hora tampoco permiten ser demasiado optimistas de cara al futuro.

Para el alcalde de Llucmajor, Éric Jareño (PP), «en momentos en que todo sube, es cuando hay que bajar impuestos». Sobre esta y otras cuestiones ha hablado el primer edil popular del municipio mallorquín en esta entrevista para OKDIARO.

Pregunta.- ¿Qué se puede hacer en estas situaciones de inflación desbocada desde la Administración pública?

Respuesta.- Desde el Ayuntamiento de Llucmajor creemos que debemos seguir haciendo todo lo posible por estar al lado de las familias, autónomos y tejido empresarial del municipio, y más con las perspectivas económicas que tenemos. Venimos de una situación de crisis sanitaria y económica, con un tejido empresarial y unos autónomos que lo pasaron realmente mal durante el confinamiento y los meses posteriores, en los que estuvimos a su lado facilitando ayudas directas y subvenciones para poder garantizar su continuidad. Vamos hacia una situación con una inflación disparada y que afecta directamente a todos los vecinos del municipio, pero también a las empresas. Por este motivo, el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo más para seguir ayudando a todos.

P.- ¿Cómo puede ayudar el Ayuntamiento?

R.- Como le he dicho, estamos en un momento muy delicado. Sólo como ejemplo le diré que la factura de la electricidad municipal se ha duplicado en los últimos meses debido al incremento del precio del gas y del combustible, pero aun así estimamos que es el momento de hacer un nuevo esfuerzo bajando impuestos. Seguimos con las tasas de ocupación de la vía pública para los establecimientos del municipio a coste cero, también hemos rebajado en algunos casos hasta la mitad el impuesto de las basuras, favoreciendo al mismo tiempo la sostenibilidad del municipio, puesto que somos uno de los municipios de la isla que más tasa de reciclaje tiene, hemos facilitado cerca de 2 millones de euros en ayudas directas… y no descartamos nuevas acciones si la situación no se reconduce. Cuando todo sube, es momento de bajar impuestos.

P.- Hablemos de la sostenibilidad. ¿Qué importancia le está dando el Consistorio a esta cuestión?

R.- Ser más sostenibles o respetuosos con el medio ambiente no es una cuestión de un municipio u otro, es un tema transversal que nos ocupa a todos. Por eso desde el Ayuntamiento de Llucmajor seguimos luchando para poner nuestro grano de arena con medidas que nos ayuden a conseguir ser más sostenibles y que además nos permitan un ahorro económico en estos momentos que tanto se necesita. Por ejemplo, se está realizando un esfuerzo importante cambiando el tipo de luminarias por tecnología LED, lo que supone reducir tanto el consumo en la factura eléctrica como las emisiones de CO2 entre un 40 y un 60% dependiendo de las zonas, o una apuesta decidida por la movilidad sostenible con el cambio progresivo de la flota municipal por vehículos eléctricos. También intentamos devolver espacio a los peatones con peatonalizaciones que favorecen una menor contaminación y una reactivación del tejido comercial.

P.- Este verano pasado se produjo una reactivación del turismo. ¿Cómo ha afectado al municipio?

R.- Es cierto que tanto los establecimientos hoteleros como los restaurantes y bares del municipio han podido comprobar cómo el flujo de visitantes ha vuelto a la normalidad prepandémica, pero, y aunque parezca incongruente, no ha sido una de las mejores temporadas en lo económico. Las materias primas se han disparado, por lo que los márgenes en las cuentas de resultados de estos establecimientos se han visto también afectados. Esto es muy sencillo. Cuando desde fuera parece que la temporada ha sido histórica, pero desde dentro los números dicen otra cosa, es que está pasando algo y lo que pasa es que todo ha subido de una manera inusual, llegando a cifras históricas en productos que son necesarios para que las empresas sigan funcionando, y, por lo tanto, generando riqueza y empleo.

P.- Para acabar, ¿quiere destacar algún proyecto del que no hayamos hablado aún?

R.- En primer lugar querría destacar el esfuerzo que hemos realizado para poder ceder dos solares a la Conselleria de Salud para que en ambos, uno situado en el pueblo de Llucmajor y otro en s’Arenal, se construyan dos centros de Salud, que dispondrán de servicios y especialidades que ahora mismo no tenemos. Las cesiones de los solares han supuesto para el Ayuntamiento una importante inversión, ya que, por ejemplo, en el de Llucmajor, se ha llevado a cabo la demolición y adecuación del espacio que ocupaba la antigua fábrica de calzado Yanko.

También se han producido avances en la reforma de la plaza Reina María Cristina de s’Arenal, la famosa plaza naranja, en la cual en breve se comenzarán unas obras que se paralizaron hace ya un par de años y que por motivos ajenos al Consistorio no se habían podido retomar. De todos modos, tener un municipio atendido constantemente también es un proyecto en sí mismo, por lo que me gusta centrarme más en este último, sin olvidar los proyectos más importantes.