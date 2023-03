La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sóller (Mallorca), Catalina Pizà, ha mostrado su rabia contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, durante la sesión plenaria celebrada este martes y todo porque el Ayuntamiento contrató una publicidad con este medio en el mes de diciembre por valor de 765 euros. La queja de Pizá llega horas después de que OKDIARIO ofreciera nuevos datos sobre el caso de corrupción que afecta a la Conselleria del podemita, y ex juez, Juan Pedro Yllanes.

Pizà ha iniciado su intervención en el pleno pidiendo explicaciones al alcalde Carles Simarro (PP) por la contratación de la publicidad para seguidamente insultar a este digital y a su director.

«Quería tener la justificación de un anuncio pagado a OKDIARIO en diciembre por valor de 765 euros… Quisiera saber qué tipo de anuncios hacemos en este tipo de panfletos…. sí, no me lo negará… OKDIARIO es un panfleto por mucha amistad que usted tenga con el señor Inda. No me negará que su línea editorial se sale de toda norma y tira más en las cloacas mediáticas que en otro sitio. Con este anuncio se subvenciona un tipo de política antidemocrática que hace este señor», ha dicho Catalina Pizà.

Catalina Pizà, antigua militantes del PSOE, no ha ofrecido ningún argumento para justificar sus descalificaciones hacia OKDIARIO y Eduardo Inda ni ha desmentido ninguna de las informaciones publicadas por este medio. Pizà se ha limitado a seguir las consignas de sus jefes de descalificar a un digital que a nivel nacional y en Baleares ha destapado diversos escándalos y presuntos casos de corrupción protagonizados por Podemos.

Catalina Pizá, por supuesto, no ha expresado ni el menor reparo en las millonarias campañas de publicidad con las que el pacto de izquierdas que gobierna en Baleares ha regado a los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los radicales, entre ellos el Ara Balears, que defiende un pancatalanismo extremo en el que pretende incluir a Baleares en los Països Catalans. Sobre esta atrocidad no tiene ninguna queja la concejal podemita.

El precedente en descalificar a OKDIARIO en un acto público hay que buscarlo en el vicepresidente del Govern balear, y ex juez, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, cuando en el Parlament arremetió contra este medio por haber denunciado un caso de corrupción en su Conselleria.

La réplica del alcalde

El alcalde de Sóller, Carles Simarro (PP) ha respondido a la portavoz de Podemos llamándole la atención por su mala educación y falta de respeto a un medio de comunicación como OKDIARIO y a su director, Eduardo Inda. Simarro se ha pronunciado haciendo una contundente defensa de la democracia, el respeto y la libertad de prensas.

El alcalde se ha dirigido así a la portavoz de Podemos: «Lo que pediría es que muestre un poco de educación en un local como este [el salón de plenos del Consistorio de Sóller] que representa al municipio. Todos merecen nuestro respeto y educación y la merece este medio [en referencia a OKDIARIO] tan loable como otros. Los demócratas sabemos escuchar y mirar diarios de un tipo y de otro y escuchar a tertulianos de una tendencia y de otra».

Y ha añadido Simarro: «Sabemos también escuchar a un partido de extrema izquierda y a uno de extrema derecha. Ruego que mantengamos un comportamiento correcto con todos. Es una pena entrar en descalificaciones y si un día quiere le presento al señor Inda y mantienen un careo. Lo que me resulta extraño es oír hablar mal de este señor. Todos deberíamos mantener las formas».