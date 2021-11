Una carrera muy similar es la de su compañera de equipo y selección, María Francesca Caldentey Oliver (Felanitx, Mallorca, 19 de marzo de 1996). La felanitxera tiene la distinción de ser la futbolista balear más laureada de toda la historia. Su palmarés, al alcance de muy pocas. 4 Ligas Iberdrola, 1 Supercopa de España, 4 Copas de la Reina y 1 UEFA Women´s Champions League. En el plano internacional, fue subcampeona de Europa sub-19 en 2014. Igual que Guijarro, la futbolista balear participó en el 11 inicial frente al combinado estadounidense. Entre ambas suman más de 60 internacionalidades con la selección española. Antes de aniquilar todos los registros posibles, Caldentey, empezó a pegar sus primeras patadas al balón en su querido pueblo, Felantitx. En busca de un equipo femenino, tuvo que trasladarse a Palma para formar parte del Collerense, equipo que le catapultó a la élite del deporte nacional. Con 15 años, quemando todas las etapas posibles, hizo su debut en la Liga Iberdrola. Le bastaron dos temporadas para que el FC Barcelona, equipo de sus amores, le lanzara un cerco que no podía dejar escapar. A partir de ahí, empezó a escribir una historia que, todavía tiene muchos capítulos y logros por narrar.

En todo equipo se necesita un seguro de vida, y ahí aparece la figura de Catalina Thomas Coll Lluch (Pòrtol, Mallorca, 23 de abril de 2001). Actualmente es considerada como una de las porteras con más proyección del panorama estatal. La joven mallorquina ha conseguido pelear de tú a tú el arco del FC Barcelona con una de las mejores guardametas del mundo, Sandra Paños. Esta campaña ha gozado de tres titularidades en el campeonato nacional, ya que tanto la alicantina como la balear se van alternando en el once inicial. En el Sant Marçal empezaron a ver cómo en su portería tenían un diamante en bruto,de hecho, no iban nada mal encaminados. Con 16 años logró debutar en el Collerense, conjunto con el que se enfundaría los guantes durante 3 temporadas. Tras ser un pilar fundamental en su equipo y destacar de manera notable en las categorías inferiores de la selección española, Coll levantó el interés de clubes de Primera División, decantándose finalmente por la oferta del FC Barcelona. En verano de 2019, poco después de anunciarse su incorporación por el club catalán, Cata, se marchó cedida al Sevilla FC en busca de minutos y experiencia en la máxima categoría. Tras un inicio dubitativo, la arquera mallorquina, terminó cuajando un final de campaña excelso. Con tan sólo 20 años, ya he levantado 1 UEFA Women’s Cup Champions League, 2 Copas de la Reina, 1 Liga Iberdrola, 1 Mundial Sub 17 y 1 Europeo Sub 17. Una garantía de éxito.