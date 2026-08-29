Detenido un peligroso acosador de Palma por intentar secuestrar a una menor e introducirla en una furgoneta

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de un delito de detención ilegal en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena, después de que supuestamente intentara introducir por la fuerza a una menor en una furgoneta. El arrestado tenía además en vigor una orden de alejamiento que le impedía aproximarse a la víctima a menos de 500 metros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de agosto, alrededor de las 23.00 horas, cuando la menor se dirigía al domicilio de unos familiares. Según la información facilitada por la Policía Nacional, la joven fue abordada de forma repentina por dos varones en las inmediaciones de una furgoneta estacionada en la zona.

De acuerdo con la denuncia y las primeras pesquisas realizadas por los agentes, los dos hombres habrían sujetado a la menor por las manos y los pies con la intención de introducirla por la fuerza en el vehículo. Las puertas traseras de la furgoneta se encontraban abiertas, una circunstancia que, según los investigadores, habría facilitado el supuesto intento de trasladar a la víctima.

La situación fue advertida por un grupo de mujeres que se encontraba en las proximidades. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, las testigos intervinieron para auxiliar a la menor, dificultando que los dos hombres pudieran completar su propósito.

Ante la presencia de estas personas, uno de los presuntos implicados huyó a la carrera, mientras que el segundo abandonó posteriormente el lugar en la furgoneta, según el relato recogido por los agentes.

La intervención de los testigos permitió que la menor pudiera ponerse a salvo y posteriormente acudir a la Jefatura Superior de Policía para denunciar lo sucedido.

Durante su declaración, la víctima manifestó que había reconocido al hombre que posteriormente sería detenido. Según su testimonio, se trataría de una persona que ya tenía una orden de alejamiento respecto de ella, con una prohibición expresa de aproximarse a menos de 500 metros.

La víctima también manifestó a los investigadores que, según su versión, el hombre llevaba años acosándola. Durante el supuesto intento de introducirla en la furgoneta, el detenido habría pronunciado una frase dirigida a la menor que ha sido incorporada a las diligencias policiales.

Tras recibir la denuncia y tener conocimiento de las circunstancias del caso, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Palma iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al presunto responsable.

Los agentes realizaron diferentes gestiones y pesquisas para recabar información sobre el sospechoso y determinar su posible implicación en los hechos. Finalmente, la Policía Nacional consiguió localizar al presunto autor y procedió a su detención.

El arrestado está acusado inicialmente de un delito de detención ilegal en grado de tentativa, por el supuesto intento de introducir a la menor contra su voluntad en la furgoneta, y de un delito de quebrantamiento de condena, relacionado con el presunto incumplimiento de la orden de alejamiento que tenía vigente respecto de la víctima.

Los hechos investigados son compatibles, en términos periodísticos, con un presunto intento de secuestro, si bien la calificación jurídica definitiva corresponde a la autoridad judicial. El detenido mantiene, por tanto, la condición de presunto autor mientras se desarrolla el procedimiento y hasta que exista, en su caso, una resolución judicial firme.