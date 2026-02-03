Detenido un inmigrante ilegal por acoso sexual a su compañera de piso para conseguir los papeles en Menorca

La Policía Nacional ha detenido en Maó (Menorca) a un inmigrante ilegal como presunto autor de un delito de agresión sexual y acoso continuado hacia su compañera de piso, con la que, según la denuncia, pretendía casarse para regularizar su situación administrativa en España. Los hechos habrían ocurrido de forma reiterada desde finales de 2025, cuando ambos comenzaron a compartir vivienda en la capital menorquina.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima el pasado 29 de enero. La mujer decidió abandonar el domicilio que compartía con el ahora detenido tras varios meses de presuntas conductas vejatorias y episodios de violencia de carácter sexual.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre la habría sometido en numerosas ocasiones a situaciones de intimidación y contacto físico no consentido. En concreto, explicó que el sospechoso le agarraba fuertemente del cabello para besarla a la fuerza, al tiempo que insistía en su intención de contraer matrimonio con ella con el objetivo de obtener la residencia legal en España. La víctima aseguró que rechazó reiteradamente estas insinuaciones.

Además de estos episodios, la mujer manifestó que el detenido la insultaba con frecuencia y le dirigía comentarios ofensivos y obscenos, generando un clima de miedo y tensión constante dentro del domicilio. Según fuentes policiales, la situación se habría prolongado durante semanas, afectando gravemente al bienestar emocional de la víctima.

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron las diligencias correspondientes y procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual. La Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer todos los extremos de lo sucedido.

Desde la Policía Nacional se ha recordado la importancia de denunciar cualquier situación de violencia o abuso, especialmente cuando se produce en el ámbito de la convivencia, donde la cercanía con el presunto agresor puede dificultar que la víctima dé el paso de acudir a las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición judicial, quedando el caso en manos del juzgado competente, que deberá determinar las medidas cautelares correspondientes mientras avanza el procedimiento.