Detenidas tres personas en Mallorca por una estafa piramidal a través de un banco de Gambia

La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles en Mallorca a tres personas implicadas en un delito de estafa a través de una entidad bancaria privada con domicilio social en la República de Gambia.

En el marco de la operación «FRUX CLEARING», la Benemérita ha detenido a dos personas de nacionalidad sueca, un varón de 64 años de edad y una mujer de 52 años de edad, ambos en la localidad de Establiments, y a una tercera persona de nacionalidad británica de 67 años de edad en Santa Ponça, Calvià.

Los estafadores crearon una mercantil vinculada a una entidad bancaria con domicilio social en la República de Gambia sin autorizaciones para la realización de operaciones de inversión en España.

Para conseguir el dinero, los arrestados captaban a sus víctimas a través de eventos que realizaban en clubs de golf de la isla, para así conseguir personas con alto poder adquisitivo. Posteriormente, los autores de las estafas explicaban las inversiones que tenían que realizar y con las cuales obtendrían gratificantes ganancias.

Una vez realizadas dichas inversiones, estos tres estafadores transferían el dinero a terceros países con menor control fiscal para posteriormente enviarlo a la República de Gambia.

La cantidad de dinero estafada es de unos 500.000 euros aproximadamente, y existe la posibilidad de que haya más perjudicados, según ha informado la Guardia Civil.

A través de una nota de prensa, el Instituto Armado recomienda no realizar ningún tipo de inversión económica en ningún proyecto, sin antes realizar las convenientes gestiones oportunas para poder determinar la veracidad del proyecto en el que se pretende invertir.