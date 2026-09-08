Detenida una pareja rumana en Ibiza por robar joyas valoradas en 17.100 euros y esconderlas en el pañal de su hija

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre y una mujer, ambos de origen rumano, como presuntos autores del hurto de varias joyas valoradas en 17.100 euros cometido el pasado 27 de agosto en una conocida joyería del centro de la capital ibicenca.

La investigación, desarrollada por agentes especializados en delitos contra el patrimonio de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), se inició inmediatamente después de que los responsables del establecimiento denunciaran la sustracción de las joyas.

Según la denuncia, una mujer habría aprovechado un momento de descuido para apoderarse de diversas piezas de joyería. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del establecimiento y consiguieron identificar a la sospechosa. A partir de ese momento, pusieron en marcha un operativo para localizar tanto a la mujer como al hombre que presuntamente habría actuado en connivencia con ella.

Tras varios días de búsqueda, los investigadores localizaron a la mujer en el puerto de Ibiza, cuando se disponía a embarcar con destino a Valencia. Sobre ella figuraba, además, otro señalamiento policial relacionado con un hecho de similares características ocurrido en Estepona.

Los agentes procedieron a su detención y, posteriormente, iniciaron el seguimiento del vehículo en el que la sospechosa se había desplazado. El operativo permitió localizar el vehículo en Sant Antoni, donde los policías procedieron a detener al hombre que viajaba en él y que está acusado de participar presuntamente en el hurto.

Durante el registro del detenido y del vehículo, los agentes encontraron las joyas presuntamente sustraídas de la joyería. El hallazgo se produjo en un lugar especialmente llamativo: las piezas habían sido escondidas en el pañal de la hija de la pareja, según ha informado la Policía.

Los dos detenidos fueron trasladados para realizar los trámites policiales correspondientes y, posteriormente, puestos a disposición judicial.