Detenido en Ibiza un peligroso delincuente argelino tras una intensa persecución por la Marina después de intentar huir de la Policía

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles en la Marina de Ibiza a un ciudadano argelino con numerosos antecedentes policiales por hechos similares y otros delitos, como presunto autor de un robo. La intervención culminó tras una intensa persecución policial a pie por las inmediaciones de la zona portuaria, después de que el sospechoso intentara escapar al percatarse de la presencia de los agentes.

Según ha podido saber OKDIARIO, los hechos se produjeron cuando los agentes de la Policía Nacional localizaron al individuo y procedieron a darle el alto para identificarlo. Lejos de atender las indicaciones policiales, el hombre emprendió la huida a toda velocidad, lo que dio inicio a una persecución en la Marina de Ibiza que se prolongó durante varios minutos.

Los policías siguieron al sospechoso por distintas calles de la zona hasta conseguir darle alcance. Sin embargo, la detención no fue sencilla, ya que el individuo ofreció una fuerte resistencia y trató de zafarse de los agentes, obligándoles a intervenir para impedir que continuara la fuga.

En las imágenes exclusivas a las que ha tenido acceso OKBALEARES se puede observar el momento exacto del arresto. En ellas se aprecia cómo varios agentes de la Policía Nacional, utilizando sus defensas extensibles, hacen uso de la fuerza estrictamente necesaria para reducir al sospechoso y proceder a su inmovilización, garantizando en todo momento la seguridad tanto de los policías como de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Finalmente, el ciudadano argelino fue esposado y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad competente. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar su presunta implicación en el robo que motivó la actuación policial.

Las imágenes reflejan la tensión vivida durante la intervención y el desenlace de una persecución policial en Ibiza que concluyó con la detención del presunto ladrón tras un importante despliegue de la Policía Nacional.