Detenida una mujer fuera de sí tras robar y agredir a una pareja en Palma: «¡Te voy a pegar el sida!»

Surrealista robo con violencia en pleno centro de Palma. Una mujer fuera de sí arremetió contra una pareja que se encontraba paseando por la plaza Volta de la Mercè, cerca de la calle peatonal Velázquez, para robarles un total de 30 euros y un bolígrafo.

La ladrona se acercó a sus víctimas por detrás para cometer el delito, pero lo peor llegó después. Una vez perpetrado el robo, la mujer huyó a la carrera aunque fue perseguida por el varón. Ya retenida en el suelo por la víctima, la autora de los hechos le propinó patadas en los genitales y le espetó que le iba a «pegar el sida» tras morderle el dedo.

Con la mujer tumbada e inmovilizada, la pareja llamó a la Policía Nacional, quienes al llegar al lugar del robo observaron un gran revuelo y gente aglomerada. Los agentes procedieron a separar a las partes y recabaron la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Las víctimas informaron al cuerpo que, mientras estaban paseando por la calle, una mujer se situó detrás de ellos e introdujo la mano en el bolso de ella, sustrayendo del interior 30 euros y un bolígrafo. Instantes después, la ladrona abandonó corriendo el lugar mientras se guardaba el dinero robado en el interior de su ropa interior.

Tras el revuelo creado, una viandante que pasaba por la zona fue en auxilio del varón. Como respuesta, la presunta autora del robo comenzó a lanzar patadas contra ambos y le arrancó varios mechones de pelo a la mujer.

Los agentes, tras observar las heridas que presentaban tanto el varón como la viandante que acudió en su auxilio, solicitaron asistencia sanitaria para ambos. Finalmente, procedieron a la detención de la presunta autora por un delito de robo con violencia, que fue traslada hasta dependencias policiales.