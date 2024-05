Més per Mallorca ha pedido explicaciones al Consell por la reapertura del campo de polo de Campos, unas instalaciones que, hay que recordar, habían sido precintadas en el año 2017.

En una nota de prensa, Més per Mallorca ha informado que su portavoz en el Consell, Jaume Alzamora, ha exigido la actuación inmediata de la Agencia de Defensa del Territorio después de la difusión de unas imágenes en IB3 Televisió donde se puede comprobar la práctica deportiva en unas instalaciones precintadas por la institución insular en 2017.

Según Alzamora, las imágenes hechas públicas por la televisión autonómica son más que suficientes para «actuar sin dilaciones y emprender las acciones que sean necesarias».

De manera paralela, el portavoz de Més en el Consell ha anunciado que la formación registrará este lunes mismo toda una serie de preguntas para esclarecer si la institución insular tenía conocimiento de los hechos antes de la publicación de las imágenes y si se había tomado alguna decisión al respecto.

Con todo, Alzamora, ha pedido al presidente del Consell, Llorenç Galmés, explicaciones al respecto. «Este campo de polo no tiene permiso para hacer competiciones deportivas porque se trata de una actividad no permitida en suelo rústico. Galmés no puede mirar hacia otro lado y tiene que hacer cumplir la legislación», ha subrayado.

Este campo de polo se encuentra en el municipio de Campos, justo al lado de Es Trenc. La Agencia de Defensa del Territorio lo precintó en 2017, porque se hacían competiciones sin permiso. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib) desestimó el recurso que presentó la propiedad y el promotor de los dos campos de polo. Por lo tanto, ha asegurado Alzamora, «la suspensión dictada por la Agencia de Defensa del Territorio por no disponer de licencia urbanística está vigente y el Consell tiene que actuar».

Además de las posibles infracciones cometidas, Alzamora ha criticado que la práctica del polo va ligada a un consumo exagerado de agua por el mantenimiento de los campos. «En una situación de alerta por falta de agua no podemos permitir que se derroche ni una sola gota», ha concluido el portavoz de Més en el Consell.