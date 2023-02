La degradación del barrio de Corea de Palma avanza ante la indiferencia del alcalde socialista de la capital balear, José Hila, y de su equipo de gobierno, que en estas dos legislaturas ha abandonado literalmente la zona a su suerte.

De poco parece que hayan servido las protestas y reclamaciones realizadas en el pasado pleno municipal de enero por la asociación de vecinos de este barrio donde residen más de 1.500 vecinos en el medio millar de viviendas construidas en la década de los años cincuenta.

El incivismo campa a sus anchas en el interior de un barrio que la pasada legislatura vio como el Ayuntamiento de Palma gobernado por la misma coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Mes y Podemos cerraba el mercado municipal, y en la presente han corrido la misma suerte, además, las oficinas de la Policía Local, en una de las zonas más inseguras de la capital balear.

De hecho como denuncia una portavoz vecinal, que por temor a represalias prefiere no identificarse, «no conocemos ni al policía de barrio. Vienen a las oficinas, a desayunar y a cambiarse y nada más. Para poner una denuncia te tienes que ir al cuartel de San Fernando, aquí no puedes», lamenta.

A ello hay que sumar los coches incendiados que se acumulan en los solares del interior, junto a toda clase de basuras y desechos ante la indiferencia de la empresa municipal de limpieza, Emaya, para indignación del vecindario.

«Estamos hasta las narices de esta situación, aquí no hay vigilancia policial alguna, se dan dos paseos alguna vez y poco más, y así pasa lo que pasa. Seguimos igual o peor. ¿Qué han hecho en estos ocho años?. Nada, tirar dos bloques de viviendas para dejar dos solares de basurero. Los coches quemados, que son uno detrás de otro ahí están, es una vergüenza», afirma esta vecina de la zona.

Mención aparte merece la toma del único parque del barrio, Can Simonet, por indigentes que no tienen reparo alguno en hacer sus necesidades frente a la zona de juegos infantiles, y consumir todo tipo de sustancias estupefacientes y alcohol, desde por la mañana, hasta las «diez o las once, que se van al albergue de Ca l’Ardiaca», a un centenar de metros de esta pequeña plaza, apunta esta residente en los pequeños pisos de Corea donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) del Govern balear tiene, en torno, a medio centenar de viviendas.