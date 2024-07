Las rebajas de verano ya han echado a andar y cientos de personas pasean por las principales calles del centro de Palma en busca de alguna ganga para comprar, pero los comerciantes de la ciudad no lo están notando tanto como les gustaría. La culpa es la inexistencia de un calendario que fije las fechas de inicio y finalización de este período que provoca que «la contundencia del inicio de las rebajas de antaño se está perdiendo».

Esta es la principal queja que hacen los comercios de Palma, en concreto de la calle Sant Miquel y Olmos. Muchos denuncian a OKDIARIO que este mes de julio se está presentando «flojito». Según Mónica, de la tienda Sueños Garau, que explica que «antaño había unos meses de rebajas y la gente se ceñía a ese período de tiempo, pero ahora cada vez se van alargando y empiezan antes».

También lo considera así Juan Binimelis de la tienda Bordados Valldemossa. Este comerciante asegura que «las rebajas de verano en Palma no van bien porque ya no existen». Según advierte, en la capital balear hay comercios y grandes superficies que «tienen rebajas encubiertas todo el año con campañas de publicidad, promociones, descuentos… No es como antes que había unas fechas fijas que las rebajas empezaban tal día y el resto del año se respetaba».

Binimelis tampoco confía en que la tendencia mejore en los próximos días y semanas. «La sensación es que va a ser igual, si en los primeros días no se nota, irá peor cuando pasen 20 días», denuncia este pequeño empresario de Palma.

«La situación de rebajas todo el año hace que el pequeño comercio se resienta»

Esto mismo denunció hace unos días la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio en Mallorca (Pimeco). Su presidenta, Carolina Domingo, denunció que «ahora vivimos en una situación de descuentos, promociones y rebajas todo el año, lo que hace que el pequeño comercio se resienta».

Desde la entidad afirmaron que el actual período de rebajas está «bastante desvirtuado» al no respetarse las fechas de inicio y finalización y sugirieron crear una ley autonómica que estableciera el calendario porque «ayudaría mucho» frente a la competencia de grandes plataformas y comercio digital.

Para Lita, de la tienda Quintana Textil, también están siendo unas rebajas de verano en Palma de capa caída. «Por ahora son muy normales, no se nota una subida de mucha gente, más o menos como el año pasado». Sin embargo, esta comerciante precisa que «ahora cuesta un poquito más porque todo está más caro».

Por su parte, esta comerciante que ha preferido mantenerse en el anonimato asegura que «las rebajas empiezan a ir bien cuando los grandes se unen al período de descuentos». Asimismo cree que «este año va a ir bien, a la gente se le ve con ganas de comprar, pero es verdad que es complicado avanzar porque hay días que no tienes a nadie y otro tienes la tienda llena».

Exigen más facilidades para acceder al centro de Palma

Por otro lado, desde Pimeco han exigido mejoras en movilidad para que los clientes accedan al centro de Palma. La presidenta de la patronal ha defendido que «hay que dar alternativas para que la gente llegue. Crece el turismo, pero no las infraestructuras, sobre todo en beneficio del comercio».

Sobre esta cuestión, han destacado que hoy en día hay «prohibiciones e impedimentos» que malogran la actividad económica frente, por ejemplo, a los centros comerciales que disponen de sus propios aparcamientos, lo que desde la patronal han considerado que es una «falta de igualdad» de cara a la atracción de público.

Además, la patronal ha advertido que desde la irrupción de la pandemia del coronavirus se ha perdido hasta un 15 por ciento de tiendas en Mallorca. «Al final las calles quedarán desiertas», ha denunciado Carolina Domingo.

Cabe recordar que el Consell de Mallorca gobernado por PP y Vox decidió crear un Observatorio de Comercio con el que se pretende realizar un análisis en profundidad del sector y potenciar el tejido comercial de la isla y así diseñar futuras estrategias que permitan fortalecer la economía local.

Y es que según Afedeco, cada vez son más los locales, empresas y negocios que se traspasan o se venden porque «no hay quien se ponga al frente». Una problemática que, según la asociación, provoca que la identidad de Mallorca se esté perdiendo.