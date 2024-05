El comercio de Palma pide el cambio de modelo turístico pero advierte: «Sin turistas no llegamos a fin de mes»

El actual modelo de turismo de Baleares está más en entredicho que nunca. El Govern de Marga Prohens ya se ha abierto a aplicar ciertos límites y cambios para combatir de frente el turismo de masas, tal y como se lo pidió también la sociedad civil en la manifestación del pasado sábado. Pero también tienen algo que decir al respecto los comerciantes de Palma, que advierten que «sin turistas no llegamos a final de mes, como ocurrió en la pandemia».

OKDIARIO ha recorrido las principales calles de la capital balear como Oms, Sant Miquel, Bonaire o Unió para conocer las opiniones de los comerciantes sobre la situación del turismo en las islas, la protesta que congregó a unas 10.000 personas y los más que posibles cambios que plantea el Ejecutivo autonómico para frenar el turismo de masas.

Inmaculada, que regenta desde hace 22 años una tienda de degustación y venta de quesos, asegura que «el turismo es lo que nos hace llegar a final de mes. Mallorca sin turistas no sería nada, lo digo por experiencia. En la pandemia no tuvimos gente de fuera y lo pasamos muy mal».

Sin embargo, ve con buenos ojos ciertas regulaciones, eso sí, precisa, siempre que «no sean ofensivas». Y es que esta comerciante de Palma cree que «las manifestaciones son ofensivas y ofender a la gente no es lo correcto». Para Inmaculada, el problema del modelo turístico es que «está mal regulado, pero eso no tenemos la culpa ni los mallorquines ni los extranjeros, sino los que gobiernan, que no organizan bien la llegada de gente a la isla».

«Si viene gente salimos todos beneficiados»

Juan, el propietario de una frutería de Bonaire, también recuerda los momentos que tuvieron que pasar los comerciantes durante la pandemia cuando no había turistas. «Todos estábamos cerrados, era un desastre y un caos. A mí me parece perfecto que venga gente», afirma.

Además, explica que «si las empresas trabajan para que venga más gente y para que Mallorca sea más visitada, el gobierno no se tiene que meter en eso porque salimos todos beneficiados». Sobre la manifestación, Juan no la comparte en absoluto: «no podemos tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, hay que tener un poco de sentido común».

Por su parte, Gargana, encargada de una fruteria de la calle Oms, deja claro que «todos vivimos del turismo y es necesario que vengan los turistas», pero también opina que ahora «hay que organizar las cosas mejor para que no suframos todos».

A Margarita, la propietaria del Forn Fondo de la calle Unión, le parece bien que se quiera limitar el turismo en Baleares porque «viene mucha gente pero todos vienen a pasearse, nada más». En relación a esto, considera que «tiene que haber turistas de calidad que busquen más cosas, no sólo rebaños y rebaños de personas».

«Necesitamos más turismo de calidad que de cantidad»

En esta misma línea va Ana Forteza, de la tienda Custo Barcelona, ubicada en la calle Sant Miquel. «Considera que deberíamos limitar el turismo de Baleares y enfocarlo a más calidad y no cantidad. El turista que viene es de baja calidad, las tiendas están vacías. Atraemos mucha gente pero no compran», denuncia esta comerciante.

Por último, Helena Gómez, del comercio de sobrasadas La Luna, asegura que «como comerciante naturalmente nosotros no queremos limitaciones al turismo en Baleares porque cuando más gente venga más vendemos. Pero como ciudadana que vive en el centro de Palma también entiendo que debe haber una serie de limitaciones, sobre todo a según qué tipo de turismo».

Cabe recordar que las patronales de comercio pidieron al Govern balear que modificara de manera urgente el acuerdo de limitar la actividad de los cruceros en Palma ante la pérdida de visitantes. Tanto Pimeco como Afedeco y la Confederación Balear del Comercio detallaron que entre enero y noviembre de 2023 y el mismo periodo de 2019 se ha observado una caída de 310.000 cruceristas, es decir, un 15% menos.