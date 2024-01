Afedeco contra las rebajas continuas en Baleares

El presidente de la Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Antoni Gayà, ha criticado este martes, día 2 de enero, coincidiendo con el inicio de las Rebajas en algunos comercios de Baleares, que éstas «han perdido su origen» y que esta comunidad se ha convertido en un lugar de compras «low cost». Gayà se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado que los comerciantes llevan tiempo quejándose de que «hay más días de rebajas que días de ventas normales» en Baleares y «eso no tiene ningún sentido», ha apuntado, precisando que «tampoco lo tiene comenzar Rebajas la semana antes de Reyes».

Pues, como ha apuntado el presidente de Afedeco, este «es un mes muy complicado para el comercio por la cuesta de enero» y, ha añadido, «si en estos primeros días ya hay Rebajas, en dos semanas no habrá nadie en la calle porque todo el mundo ya habrá comprado lo que quiere comprar y lo que necesita». «Por lo tanto», ha advertido, «en los primeros días puede que la gente compre más pero con el paso del tiempo las ventas pegarán una bajada importante».

En todo caso, Gayà ha creído que el problema «es que hay tantos días de ofertas que las rebajas han perdido el origen que tenían, que estaba muy bien porque después de Reyes había días de descuentos y, recordémoslo, esto suponía que la gente hacía cola para entrar a las tiendas», ha recordado, lamentando que «ahora no solo nadie hace cola, porque ya han podido comprar Black Friday, sino que bueno, es un día más» y «bueno, Baleares se ha convertido en una comunidad que parece que está de rebajas siempre, un lugar de compras low cost».

Campaña de invierno

En este mismo sentido, el presidente de Afedeco se ha quejado de como está yendo la campaña de invierno, pues «que coincidiera la llegada del frío con el Black Friday pareció algo hecho a propósito», que «no benefició al comercio, pues cuando la gente fue a comprar para afrontar las bajas temperaturas las tiendas comenzaban a colocar la ropa de invierno en sus estanterías y lo hacían con descuentos».

«Eso es delicado para la economía de esas tiendas», ha alertado Gayà, «porque el problema es que en invierno las ventas bajan muchísimo y los comercios tienen que poder pasar toda esta época».

Sea como sea, esto «no es lo que más duele», sino que es «ver cosas tan extrañas como, dentro de Palma, tiendas que solo abren para temporada». «Calles como la de Jaume II, por ejemplo, con comercios que cierran en invierno porque no pueden aguantar es doloroso», ha reconocido Gayà, manifestando que hay comerciantes que le han dicho «yo es que sé que me costará tenerlo cerrado, pero no sé que me costará tenerlo abierto» y, «por lo tanto, prefieren más cerrar y aguantar un par de meses».

«Eso es un problema grave», ha apuntado, porque «hoy en día, el comercio es el sector que más lugares de trabajo estable crea porque está abierto todos los meses de año» y «si empezamos con eso, nos convertiremos en un comercio turístico, como cualquier otro en la costa» algo que, ha insistido, «no tiene ningún sentido».

Menos aún teniendo en cuenta que hoy en día «no es posible vivir sólo de lo que se factura durante la temporada estival» aunque sea «más porque hay más turismo y es lo que mueve la mayoría del comercio de las islas» pero el motivo de cerrar durante los meses de invierno es para «poder subsistir, porque no queda más remedio».

«A nosotros nos gustaría que los residentes también hicieran gasto, lo que pasa es que Baleares, por desgracia, es la comunidad que más gasta por Internet, que más compra en el comercio virtual, y, claro, eso no nos ayuda ni un poco», ha expresado.

Comercio virtual

Precisamente, sobre esto Gayà ha señalado que el comercio de Baleares está trabajando desde hace años con la administración para adaptarse a esta nueva forma de comprar aunque «hay que tener muy claro que cuando se habla de Internet, de una tienda virtual, es muy difícil que ésta llegue a ser efectiva porque para posicionarte es un auténtico disparate».

«Nosotros no podemos gastar todo lo que gasta una plataforma y, evidentemente, es muy complicado», ha continuado, indicando que en la actualidad «trabajan con iniciativas para, como mínimo, tener un comercio virtual que sea un escaparate del comercio de Baleares». «Es decir», ha detallado, «se trata de trabajar para que el cliente, el posible cliente, conozca lo que hay físicamente en Mallorca o en las islas y a partir de aquí pueda visitarnos y comprar por Internet».

«No obstante», ha considerado que esta «debe ser una plataforma común» porque «lo que no tiene sentido es que cada uno tenga su comercio virtual», pues «no solo no rentable, sino que genera perjuicios a la tienda».

Frente a este escenario, el presidente de Afedeco ha instado a los ciudadanos de Baleares a «volver al comercio físico» porque «eso es lo que da vida a las ciudades y, sobre todo, lo que genera una economía circular y, al mismo tiempo, ecológica porque, claro, en los comercios, cuando encargamos género, encargamos cantidades, no una pieza pequeña que vuelva con aviones desde China y esto, obviamente, hace que nuestra huella de carbono sea muy pequeña y, además trabajamos para reducirla cada día más».

Por lo tanto, ha concluido Gayà, «si queremos ecología y economía circular, volvamos al comercio de proximidad y será bueno para todos».