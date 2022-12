La mayor patronal de comercio de Baleares, Afedeco, se consolida un año más como la patronal con mayor número de asociados de las Islas. Con más de 4.000 asociados, Afedeco ha hecho un balance de este año 2022 y pide para el próximo año una mejora en las relaciones con la Administración, especialmente con el Ayuntamiento de Palma.

Así se ha pronunciado el presidente de Afedeco, Toni Gayà, en un comunicado. A punto de finalizar el año, Gayà se enorgullece de ser el presidente de la mayor patronal de comercio y ha agradecido a la dirección general de Comercio del Govern y a los diferentes ayuntamientos, especialmente al de Palma por el presupuesto destinado, que impulsara durante este año los bonos comerciales que han ayudado a incentivar las ventas. «Me congratula que presentáramos la idea de los bonos comerciales al equipo de la Conselleria de Comercio y que entendieran la importancia que tenía para el sector. Cuando se trabaja de manera conjunta y a favor del comercio de proximidad ganamos todos».

Falta de diálogo con el Ayuntamiento

No obstante, no siempre ha sido así ni en todas las cuestiones en las que Afedeco ha pedido ser escuchado. Por poner dos ejemplos, el PGOU. Un plan general que a esta patronal le parece muy dañino para el comercio. «Hemos presentado alegaciones pero la mayoría no han sido aceptadas. Hemos advertido a los responsables municipales del riesgo real de abandono del centro de la ciudad, incluso hemos presentado un estudio que demuestra que los residentes de otras localidades ya no visitan el centro comercial de Palma, sino que se quedan en los macrocentros de ocio y restauración de la periferia donde el aparcamiento es ilimitado y gratuito. Tampoco hemos sido escuchados en el PMUS y se nos intenta aplicar toda una norma europea interpretada torticeramente y por interés como es el de las ZBE», manifiesta esta entidad.

Amazon, Aliexpress… queremos las mismas reglas de juego

Afedeco recuerda que ha presentado también una propuesta para gravar a las empresas cuya actividad sea preferente online que facturan más de un millón de euros al año «para combatir la huella de carbono y para que las reglas de juego sean las mismas que tenemos en el comercio de proximidad». Se refiere a empresas como Amazon o AliExpress, que su principal modo de venta es la vía digital, y no a empresas que para adaptarse a las nuevas formas de venta han desarrollado su línea de negocio online pero que nacieron como tiendas físicas.

«Para esos gigantes digitales pedimos al Govern que inste a la Administración central a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para contribuir a la economía circular, a que estas empresas paguen en España sus impuestos y que se les exijan las contraprestaciones por su alta incidencia en la huella de carbono y la insostenibilidad medioambiental. Y esta propuesta la estamos presentando a todos los partidos políticos que se van a presentar a las próximas elecciones autonómicas porque creemos muy necesario que todos incluyan esta propuesta en sus programas electorales», asegura Gayà.

Recuperar la normalidad administrativa

Asimismo, Afedeco pide volver a la normalidad en la administración pública: «La pandemia trajo el teletrabajo que ha venido para quedarse en algunos sectores como el público. Hoy en día hay un descontrol absoluto en la administración, es imposible realizar gestiones en departamentos como Hacienda. Seguridad Social, en los diferentes departamentos municipales… nunca hay nadie para resolver las necesidades de los ciudadanos. Un problema que se agrava para todos aquellos que tienen que cumplir un horario laboral. Por ello, pedimos que se recupere la normalidad».

Plaza Mayor, ejemplo de la nefasta gestión

Por otro lado, la patronal confía en que el nuevo año resuelva el despropósito de las Galerías de la Plaza Mayor. «Llevamos una legislatura entera con un espacio céntrico abandonado, sucio y con ratas. Ya es hora de que se resuelva, se adecente y se dé vida a esta zona comercial tan importante para el conjunto del centro».

Áreas Municipales de Impulso Comercial

La patronal ha impulsado una nueva forma jurídica, las AMIC, o Áreas Municipales de Impulso Comercial con el fin de que dejen de financiarse solo de cuotas voluntarias y ayudas públicas. «Para hacer frente a los free riders y a la deficiente financiación pedimos que se financien con cuotas a repartir entre todos los negocios beneficiados. En las AMIC pedimos expresamente la participación directa de las patronales representativas del sector porque, como el anteproyecto que se nos ha presentado deja el desarrollo de estas áreas en manos de la administración, tememos que se prime el criterio de conveniencia y oportunismo y se antepongan los criterios comerciales», sostienen desde Afedeco.

Más ventas pero mayores gastos

Por último, Afedeco reconoce que cierran el año con una mejoría en las ventas comerciales. «Efectivamente se ha vendido más género aunque la solución no debería ser estar en rebajas permanentes porque sí, se ha vendido más producto, la facturación se ha incrementado en el sector comercial pero los gastos de los comerciantes se han disparado mucho y cada vez se nos exige mayores cargas normativas y fiscales», asegura Gayà.

«Los márgenes son menores y muchas empresas se han visto obligadas a cerrar, dejando a muchas familias sin sustento económico. Pedimos para el año próximo que se compensen de alguna manera estos desfases entre la facturación y el gasto porque somos el principal motor económico de las Islas y los que menos apoyo recibimos», concluye el presidente de Afedeco.