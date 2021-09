En una rueda de prensa Campos ha criticado una vez más que el PSOE, Unidas Podemos y Més intenten ocultar el escándalo de las menores tuteladas explotadas sexualmente. «Qué más ha de pasar, ha de morir una niña para que alguien dimita», ha insistido el líder de Vox Baleares.

«Durante 13 meses el Imas ha ocultado la desaparición de la niña sin comunicarlo en las reuniones periódicas del Consejo Rector. Ahora se ha conocido el caso por la petición de ayuda lanzada desde SOS Desaparecidos y la prensa», ha manifestado Campos. A continuación ha exigido el cierre del Imas y la devolución de sus competencias al Govern balear.

El Imas (Instituto Mallorquín de Servicios Sociales) es el organismo del Consell con competencias en Menores.

Campos ha proseguido así: «¿Alguien puede decir que con todo esto no hay que crear una comisión de investigación? ¿Es posible que los responsables

políticos, Javier de Juan, Catalina Cladera, Fina Santiago y la presidenta Armengol sigan echando balones fuera?», se ha preguntado Campos.

Por ello, ha anunciado el cambio urgente de la pregunta dirigida a la presidenta Armengol en el Pleno de control de este martes en el Parlament balear para interpelarla sobre este último caso del Imas. «Hay que investigar qué pasa, desde cuándo y quién está implicado. Y debe ser una

investigación externa y no lo que se hizo en comisiones con gente nombrada por los mismos que lo quieren ocultar. Nosotros fuimos los primeros en pedir una auditoria externa y no pararemos para que este escándalo se aclare y no vuelvan a suceder cosas así», ha concluido.

«El Consell pierde a una niña tutelada durante trece meses, ¿qué más tiene que pasar para que alguien dimita?». Se lo ha preguntado este lunes el presidente de Vox en Baleares,, en relación al llamamiento lanzado por Sos Desparecidos para intentar localizar a una menor de edad tutelada que está en paradero desconocido desde hace más de un año.

Por su parte, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha exigido el precinto de la denominada casa del terror, donde se prostituyen menores tuteladas por el Consell de Mallorca y que en la noche del domingo sufrió un incendio.

«Hoy hace justo tres semanas que estuvimos frente a la casa del terror y ya advertimos que era un escondrijo de gente que se refugiaba ahí y que generaba inseguridad para los vecinos del barrio”, ha dicho Coll. «Las autoridades competentes en precintar el edificio para evitar de nuevo la presencia de okupas, han demostrado una incompetencia y han dado una imagen de Palma de ciudad poco segura», ha añadido Fulgencio Coll.

El líder de Vos en Palma asegura que «Hila lleva más de catorce años con nómina en el Ayuntamiento y que sigue dando prioridad al adoctrinamiento por contra de la gestión».