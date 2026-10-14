La cara más solidaria del youtuber menorquín ‘el Cromas’: dona 32.000 euros al Hospital de Son Espases de Palma para investigar el cáncer colorrectal

La cara más comprometida del youtuber menorquín el Cromas: dona 32.000 euros al Hospital de Son Espases de Palma para investigar el cáncer colorrectal. Con una comunidad de más de 11 millones de seguidores, el creador de contenido David Triay ha decidido aprovechar el alcance y la influencia de sus redes sociales para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación biomédica.

El joven, añade el comunicado, ha visto de cerca el impacto de esta enfermedad en familiares y personas de su entorno, y él mismo ha tenido que afrontar un problema de colon que requirió una intervención quirúrgica.

Durante su proceso médico, el creador de contenido conoció al doctor Álvaro García, especialista en cirugía colorrectal en el Hospital Universitario Son Espases, «una experiencia que le permitió comprender la importancia de la investigación para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad».

La campaña solidaria ha contado con una gran respuesta ciudadana y ha permitido recaudar 32.000 euros que se destinarán íntegramente a proyectos de investigación en cáncer colorrectal desarrollados en Baleares.

Esta aportación contribuirá a generar «nuevo conocimiento científico» y a avanzar en la lucha contra uno de los tumores con mayor incidencia en la población.

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Salud cada año realiza una campaña de cribado de cáncer colorrectal dirigida a toda la población general de entre 50 y 69 años. Las personas son invitadas mediante una carta a hacerse un test de sangre oculta en heces. Si el resultado sale negativo, se las vuelve a invitar a los dos años. Si es positivo, se deriva a la unidad de diagnóstico de aparato digestivo.

La Conselleria de Salud insta a la población a participar como una de las mejores medidas de prevención ante este tipo de tumores, uno de los más prevalentes en esta comunidad, tanto en hombres como en mujeres. En términos generales, recomienda a la población seguir unos hábitos de vida saludables y dejar o disminuir el consumo de alcohol y tabaco para reducir el número de nuevos diagnósticos y fallecimientos por esta causa.