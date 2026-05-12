Caos en la carrera Binter NightRun de Palma: un conductor se cuela en una calle cortada y se enfrenta a los organizadores

Caos total en la carrera Binter NightRun de Palma que se celebró el pasado sábado 9 de mayo después de que un conductor despistado se colara de manera inesperada en un tramo del recorrido. A pesar de que la calle se encontraba estrictamente cortada al tráfico para garantizar la seguridad de la prueba, el vehículo logró acceder a la vía, bloqueando el avance y dificultando el paso de los cientos de participantes que en ese momento disputaban la competición.

La incursión del turismo bloqueó el paso de cientos de corredores que en ese momento recorrían las arterias principales de la capital balear. Ante la gravedad de la situación, un fotógrafo y un miembro de la organización, que escoltaba la carrera en motocicleta, intervinieron de inmediato para recriminarle su imprudencia y exigirle que abandonara el vial.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, el conductor detuvo el coche, descendió del mismo y se encaró con los presentes con una actitud agresiva. Según las imágenes que ofrece OKBALEARES, se puede observar cómo el varón, en un gesto de desafío, llega a arremangarse y amenaza directamente a un cámara acreditado.

Tras varios minutos de una altísima tensión que paralizó la competición, se logró finalmente que el individuo avanzara y despejara el circuito.

Este altercado cobra especial relevancia dado lo que significa la prueba. Y es que la Binter NightRun se ha consolidado como la carrera nocturna con mayor participación de toda España, un hito que fue destacado durante su presentación oficial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) en Madrid.

El evento contó en su promoción con el respaldo institucional del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por Javier Bonet, primer teniente de alcalde, y Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura y Turismo, subrayando la importancia de esta cita para el calendario deportivo y turístico de la ciudad.