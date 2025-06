Cañadas: «Hay votantes de Prohens que nos felicitan por ser duros con este PP acomplejado y cobarde»

Tras varios meses con prórroga presupuestaria, PP y Vox han alcanzado un acuerdo que permitirá que Baleares cuente con Presupuestos para este año 2025. Han sido más de cinco meses de incertidumbre pero finalmente Marga Prohens podrá contar con cuestas nuevas para su acción de gobierno. No todo está contado sobre las negociaciones. La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas firmó el pasado viernes el documento del acuerdo definitivo.

Pregunta: ¿Por qué duraron tanto las negociaciones?. ¿Dónde estuvieron

encallados?

Respuesta: Saben aben que en diciembre tumbamos los presupuestos porque nosotros considerábamos que nos habían mentido. Y ante las mentiras, por supuesto, siempre es un no. Porque nosotros creemos en la palabra dada y no es necesario firmar contratos cuando uno tiene palabra. Entonces han tardado porque los han presentado tarde. No es que no es que nosotros hayamos impedido que haya presupuestos, es que no los han presentado. O sea, no hemos sido nosotros que hemos tenido negociaciones largas.

P.- ¿En ese tiempo, cuántas veces han tenido un acuerdo cerrado y alguien se ha desdicho?

R.- Las negociaciones han durado hasta la noche anterior porque siempre

hay coletillas que rectificar, palabras… pero acuerdo cerrado y que dijéramos se rompe por algo, no.

P.- ¿Vox se siente ganador de la partida?

R.- Hay gente del Partido Popular que nos paran para dar la enhorabuena por ser duros con un PP que, realmente, pues tiene sus complejos o

sus cobardías. Nosotros antes de firmar un acuerdo con el Partido Popular que nos perjudique, pues vamos a llegar a un acuerdo, aunque no sea el que nosotros queremos, porque sabes perfectamente lo que defendemos.

Libre elección de lengua, en lengua balear y en español. En castellano. El que quiera estudiar en mallorquín que estudie en mallorquín. El que quiera estudiar en español, pues en español. Si damos la opción del 50% como se estudia en otras

comunidades al 50% , no le vamos a decir a nadie cómo tiene que estudiar ni cómo tiene que pensar, ni qué idioma tiene que hablar. Como sí hemos visto esta semana campañas de todos los sindicatos independentistas y de

todos los lobbies catalanistas, y de todos estos subvencionados y financiados por el mismo gobierno al que atacan diciéndole a la gente que escoja estudiar en catalán. Nosotros esto no lo vamos a hacer porque nosotros de dictaduras

lingüísticas e imposiciones no vamos. Vamos de libertad.

P.- Lo que empieza de inmediato es poder matricular a los hijos de forma telemática, sin filtros….

R.- Es una exigencia de VOX . De Vox y de las asociaciones que apuestan por la la libre elección de lengua por el plan piloto.

P.- Hace un año, Vox rompía los pactos con el PP en todas las Comunidades Autónomas, incluida Baleares. Ahora, en poco tiempo, Pacto en turismo, Pacto en vivienda, pacto para los presupuestos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado que no sepamos en un año?

R.- A nivel nacional, que el Partido Popular ha entendido que VOX no llega a

ningún sitio, se ha ido de los gobiernos, no de aquí, porque aquí no estábamos gobernando, estábamos en un pacto de investidura. El presidente, Marga Prohens, y el presidente del Parlamento, Le Senne. ¿Qué ha cambiado? Pues que han entendido que el discurso de inmigración tenía que ser el de VOX. Porque no queda otra. Porque estamos en unos niveles de invasión de nuestras fronteras, de quedarnos sin dinero para recursos propios, o sea, en sanidad, en

educación. Un cambio demográfico, una compra masiva de votos por parte de la izquierda. Está subiendo la criminalidad, están subiendo los delitos de agresión sexual, etcétera, que el Pacto Verde ha perjudicado a nuestro

sector primario. Ellos han entendido que esto era lo que Vox les pedía y entonces hemos vuelto de manera natural a poder volver a sentarnos con ellos a negociar algún día.

P.- Recientemente usted me dijo que con el PP habitualmente se acordaba todo de palabra y ya está. En cambio, los Presupuestos vienen con un texto firmado ¿Esto es porque no se fían del PP de Prohens?

R.- Sinceramente, sí. Sinceramente, yo considero que en política hay que firmarlo todo, porque, como dicen los abogados, lo que no está escrito no existe. Que yo soy una mujer de palabra y estoy segura

que mi presidente, Santiago Abascal y mi partido en general es gente de palabra y que lo que dice lo cumple. Sí. De hecho, yo creo que desde que he entrado en política, en mi caso, todo lo que he dicho lo he intentado cumplir a pesar del coste personal que he tenido que sufrir. Entonces, como yo considero que la palabra es de caballeros o lo que antiguamente me enseñó me enseñaron mis abuelos, pues creo que debería ser así, pero me he dado cuenta que en política no lo es. Entonces esto es como un contrato. Nadie vende su casa de palabra. De palabra vendemos con un contrato. Pues con el Partido Popular es igual.

P.- En julio será el debate de los Presupuestos que han acordado hace pocos días, después vacaciones y prácticamente a la vuelta, habrá que empezar a hablar de 2026. ¿Qué va a poner Vox en su carta a los Reyes Magos?

R.- Bueno, yo siempre pongo el Decreto de Mínimos, pero el Decreto de Mínimos es una línea roja del PP, que tiene pánico absoluto a las calles. Y digo lo mismo que he dicho últimamente en ruedas de prensa. Yo ahora estoy de portavoz porque así lo ha querido mi partido desde abril de 2024. Yo jamás, desde el principio de legislatura, si hubiera estado de portavoz hubiera permitido no eliminar el decreto, no derogar el Decreto de Mínimos del catalán. Y yo creo que esto es lo que es la palabra de VOX. O sea, igual que dice Santiago Abascal, cuando nosotros gobernemos derogaremos todas las

leyes nefastas de la izquierda. Esto es lo que nosotros en los primeros seis meses de legislatura tendríamos que haber hecho si amenazaban con elecciones. Oye, pues elecciones.

P.- No hay hasta este día una sola encuesta que le dé la mayoría absoluta al PP en 2027. Seguirán necesitando a Vox. Con ese escenario, ¿Sí pedirán entrar en el gobierno?

R.- A ver, evidentemente sería entrar en el gobierno y sobre todo pedir dos consejerías. Serían la de Educación, sí o sí, y la de Asuntos Sociales, que yo creo que es donde donde más problemas tenemos en la actualidad, porque con

función pública ni siquiera hemos llegado a acuerdos.