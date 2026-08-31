Cae el ‘rey de los garajes’ de Palma: a prisión por cometer hasta 68 robos en parkings y trasteros privados en un mes

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre español acusado de cometer hasta 68 robos en garajes comunitarios a lo largo de todo el mes de agosto. El arrestado actuó en aparcamientos privados de varios barrios palmesanos, acumulando en su historial 48 robos en el interior de vehículos, 18 robos en trasteros y la sustracción de dos vehículos. Tras su arresto y puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación del caso comenzó a raíz de una preocupante espiral de robos detectada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste. Los asaltos afectaron de forma directa a comunidades de vecinos situadas en las zonas de La Teulera, Cas Capiscol, Son Rapinya, Son Dameto y Alfonso el Magnánimo.

El modus operandi del sospechoso era sistemático y se concentraba casi siempre durante la noche. Se introducía en los garajes privados, rompía los cristales de los coches para saquear su interior y forzaba las puertas de los trasteros para llevarse todo lo de valor.

La actividad delictiva del detenido fue vertiginosa desde los primeros días del mes. El 6 de agosto se registraron los primeros 10 robos en vehículos. Días más tarde, durante la noche del 18 al 19 de agosto, cometió 15 robos en coches y 8 en trasteros. Entre las noches del 19 al 30 acumuló otros 15 robos en interior de vehículos, 10 en trasteros y el robo de una motocicleta. Finalmente, en la madrugada del 26 al 27 de agosto, perpetró ocho robos más en coches y sustrajo un automóvil tras localizar las llaves que el dueño guardaba dentro de otro vehículo.

A través de la recopilación de denuncias y diversas gestiones de investigación, los agentes determinaron que todos los golpes llevaban la firma de la misma persona. Sin embargo, su localización se complicó al no tener un domicilio conocido.

Además, el sospechoso operaba también en la Part Forana e incluso fuera de Mallorca. De hecho, la Policía Nacional ya lo había detenido a mediados de agosto en Manacor por asaltar dos garajes comunitarios.

La búsqueda culminó el viernes 28 de agosto, cuando los investigadores ubicaron al sospechoso y coordinaron con una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta su inmediata detención por los 68 delitos imputados.

Recomendaciones de seguridad en garajes

Para evitar ser víctima de este tipo de robos, la Policía Nacional ha recordado la importancia de extremar la precaución con las siguientes medidas: