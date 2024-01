Burgos-Mallorca: duro test copero en un estadio invicto

Duro test en un estadio invicto. El Mallorca afronta este mediodía (12.00 horas) un difícil partido de Copa en El Plantío ante un Burgos que no ha perdido esta temporada ante su afición y que llega al choque en un gran estado de forma tras haber marcado seis goles en sus dos últimos encuentros de Liga, ambos fuera de casa y el más reciente ante el Espanyol. Javier Aguirre tirará de los menos habituales, que están ante una gran oportunidad de reivindicarse. El ex-mallorquinista Fer Niño, que acaba de recuperarse de una lesión, es la mayor amenaza burgalesa en ataque.

Va a haber novedades en todas las líneas. Comenzando por la portería, donde se ubicará el eslovaco Dominik Greif, que no pudo jugar la anterior eliminatoria ante el Valle de Egüés navarro por estar indispuesto. En defensa es segura la presencia del serbio Nastasic, que vio en el Bernabéu ante el Real Madrid su quinta tarjeta amarilla, lo que le inhabilita para jugar ante el Celta. Será el jefe de una zaga en la que lógicamente no estarán Raíllo, al que se quiere reservar para la Liga, ni tampoco Jaume Costa, con molestias en los isquiotibiales.

En el medio campo tendrá Sergi Darder una gran oportunidad para reivindicarse. El centrocampista de Artà ha perdido el puesto en el once inicial en beneficio de Morlanes, hoy ausente por un proceso gripal, pero el miércoles dejó buenos minutos en el campo del Real Madrid y es un objetivo prioritario para el cuerpo técnico recuperarle en esta segunda vuelta.

Arriba, finalmente, es segura la titularidad de Amath, al igual que la de Abdón. Otro que estará es el mallorquín Llabrés en el que posiblemente será uno de sus últimos partidos con el Mallorca, ya que la idea del club es cederle en el mercado de invierno para que tenga más minutos. El colombiano Luna también hubiera sido de la partida pero, al igual que sucede con Morlanes, una gripe le ha apartado de la convocatoria.

Aguirre ya dejó claro ayer en la rueda de prensa que se van a encontrar a un Burgos muy motivado «porque es un rival muy bien trabajado y dirigido que no ha perdido aún ningún partido en casa. Sus números en su estadio son lo suficientemente sólidos como para que nos tomemos este partido con la máxima concentración o si no nos iremos a casa. En las dos anteriores eliminatorias también hemos ido a tope y espero que no sea menos en ésta».

Tres grados de temperatura se esperan este mediodía en la ciudad castellana, que aguarda con expectación la visita del Mallorca. Se intuye una gran entrada en El Plantío, un estadio con muchísima solera, pero que no vive precisamente su mejor época. Tras jugar varias temporadas en Primera División, el Real Burgos fue condenado a 15 años de inactividad en 1994, lo que dio lugar al nacimiento del Burgos CF, que tuvo que empezar a competir en Regional y que lleva ahora varias temporadas estable en Segunda División.

El Burgo está clasificado en undécima posición, a sólo tres puntos del play off de ascenso a Primera División. Su entrenador es el ex delantero del Athletic Jon Pérez Bolo, con una larga trayectoria en los banquillos, mientras que por lo que se refiere a la plantilla a los mallorquinistas les sonará su delantero centro, Fer Niño, que jugó en la isla hace dos temporadas sin demasiada suerte. Fer Niño se acaba de recuperar de una lesión y mañana estará en la alineación ante su antiguo equipo.

El partido lo pitará el castellano-manchego Díaz de Mera y hay que recordar que tanto en esta eliminatoria como en la siguiente no habrá VAR, por lo que las decisiones del árbitro y sus asistentes serán definitivas. Para lo bueno y para lo malo.

Alineaciones probables:

Burgos: Caro, Navarro, Aitor Córdoba, Elguezábal, Sierra, Martín, Curro, Atienza, Appin, Bermejo y Fer Niño.

Mallorca: Greif, Gio, Copete, Nastasic, Van der Heyden, Lato, Sergi Darder, Omar Mascarell, Llabrés, Amath y Abdón.

Árbitro: Díaz de Mera.

Estadio: El Plantío, 12.00 horas.