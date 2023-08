El 25 de mayo de 2018 nació la entidad Sociedad Civil Balear y se nombró presidente al empresario jubilado Bartomeu Berga, que también es activista destacado de la plataforma que defiende la protección del monumento de Sa Feixina. En esta entrevista Bartomeu Berga afirma que Sociedad Civil Balear no es un partido político ni tiene vinculación con ninguna formación. «Es todo lo contrario, es una entidad que reivindica el protagonismo de la sociedad civil». En la actualidad Sociedad Civil Balear está inmersa en la batalla para conseguir el derecho de las familias a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español.

Pregunta .- ¿Cuál es el estado actual de Sociedad Civil Balear?

Respuesta.- Sociedad Civil Balear se constituyó hace cinco años y medio. Tenemos la voluntad de defender la Constitución y el territorio en el que estamos porque defendemos la cultura y la historia de las comunidades en la que están estas sociedades civiles. Societat Civil Catalana es la precursora de nuestro movimiento. No tenemos ninguna vinculación con ningún partido político, ni queremos tenerla. Nosotros estamos de acuerdo con la Constitución, y lo que no se puede hacer es arbitrar las formas para cambiar la Constitución sin el reglamento correspondiente. Ahora intervenimos en temas que consideramos que la Constitución se va conculcando como por ejemplo el de la educación, que es el tema al que más dedicación tenemos.

P.-Ustedes han luchado para conseguir el derecho de las familias a recibir al menos el 25% de la educación en español. ¿Exactamente en en qué consistió esta campaña?

R.- Bueno, no es que defendamos exclusivamente el 25% para el castellano o para los idiomas propios de una comunidad. Nosotros nos queremos acoger a lo que dicen las sentencias. El tema es que las dos lenguas, tanto el español como el catalán sean defendidos por igual. No queremos una inmersión en ninguna de las dos, sino que queremos que las dos tengan los mismos derechos.

P.- ¿Confía Bartomeu Berga en que el nuevo Govern de Baleares surgido gracias al acuerdo con Vox pueda garantizar esto?

R.- Estamos expectantes. Pero por otra parte tenemos que decir que hemos visto brotes verdes, hemos visto capacidad de diálogo y hemos visto que se reconocen cosas que últimamente no se reconocían. Está claro que tenemos que esperar, pero somos optimistas.

P. – ¿Cree que el Govern de Marga Prohens conseguirá implantar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas antes de final de legislatura?

R.- Creemos que sí. Sobre este tema tenemos una percepción nacional porque esta situación es muy parecida a la que tienen los valencianos, la que tienen los navarros o la que tienen los catalanes. En todos estos territorios hay este sentimiento de optimismo pero los actuales gobernantes no muestran voluntad.

P.- Tanto en Cataluña como Baleares Sociedad Civil tuvo hace unos años una gran actividad pero estas entidades parece que ahora están adormecidas.

R.- Hacemos cosas que tienen poca trascendencia mediática porque estamos en temas judicializados en los que no pasa nada durante mucho tiempo hasta que hay una sentencia. Hay momentos más álgidos que otros y momentos más activos, pero el nivel de trabajo sigue siendo el mismo. Puedo asegurar que la actividad que tenemos, sobre todo la judicial, está al máximo nivel.

P .-Tienen actualmente dos batallas judiciales en marcha, ¿no es así?

R.- Una es la del tema de la lengua. Defendemos a los padres que piden educación en español para sus hijos. El problema es que en Baleares hay inmersión en en catalán. En segundo lugar está el tema de la Selectividad. En las primeras pruebas, las de junio, se aceptaron las condiciones que pedíamos de ofrecer las preguntas en español pero esto desapareció en las pruebas de julio. En cuanto a la enseñanza, tenemos un total de once padres que han decidido reclamar ante la Justicia educación bilingüe. Ya hemos presentado siete contenciosos en nombre de estas familias.

P.- Parece que la Justicia está tardando mucho en resolver estos contenciosos.

R .- El tema del idioma es un tema muy político, lo que provoca que la Justicia vaya muy lenta. Son procesos judiciales largos y que se alargan a veces innecesariamente o sin tener causa alguna que lo justifiquen. Por ejemplo, llevamos ocho años con la defensa del monumento de Sa Feixina.

P .- En el tema de la Selectividad, ¿todavía esperan una resolución del Tribunal Superior de Justicia?

R .-Claro. En un primer momento retiramos nuestro primer recurso ya que la Universidad había aceptado esta modificación, la de ofrecer las preguntas en las dos lenguas. Ahora hemos vuelto a ponerlo el recurso. Hay otras cosas vinculadas a este tema. Por ejemplo, no puede ser que en una comunidad haya seis temas solo para para el examen y en otra haya 12. Por lo tanto, no sólo defendemos los enunciados en castellano, sino que denunciamos que no puede haber estas diferencias y estas formas de corregir distintas en unas comunidades y otras.

P .- Tienen un proyecto en marcha que se llama Orgullo Español.

R.- Lo hemos llamado la defensa de la cultura propia y de la historia. Lo que queremos es que el español se sienta orgulloso de su cultura cuando la conozca. Y lo que hacemos en este tema es divulgar la verdadera historia de España. La historia que se ha enseñado aquí a los niños no es la que promueve un país normal. Se ha enseñado una historia manipulada por intereses mezquinos. Hay unos partidos nacionalistas que lo que quieren es la separación de España y estos han tenido, con el permiso de los dos partidos mayoritarios, la posibilidad de cambiar esta mentalidad y este sentimiento. La educación la han controlado siempre los nacionalistas y la han empleado de manera torticera para satisfacer sus objetivos. Con este proyecto queremos explicar la verdadera historia de España y de Baleares en particular. Traemos a los mejores historiadores para divulgar la verdadera historia.

P.-Sociedad Civil Balear es miembro de la plataforma Escuela para Todos.

R .-Gracias a la plataforma que se ha creado entre 22 asociaciones españolas se va a abordar el tema del bilingüismo a nivel nacional. La educación es una de las cosas que no se tendría que haber cedido nunca. No es lo mismo los problemas que pueda tener una comunidad con un solo idioma como el español, que una comunidad bilingüe, que tiene que defender también los derechos de su lengua materna. La asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear son las entidades de Escuela de Todos que representan a las Islas.

P.- Entidades catalanistas y nacionalistas ya han anunciado que harán frente al a las decisiones del nuevo Govern el respeto a la Constitución y el respeto al español ¿Qué opina de esto?

R .- No nos sorprende. Por nuestra parte seremos beligerantes en la defensa de los derechos. En los últimos cuatro años hemos llevado la bandera de la defensa de la presencia de los Reyes de España en Baleares. Seguiremos en estas fechas mostrando nuestra preocupación por la postura de estas asociaciones que han anunciado ya su enfrentamiento frontal a nuestra defensa de de la Monarquía o a la presencia de los Reyes en las Islas. Sociedad Civil Balear defenderá, en la calle si es necesario, estas reivindicaciones. Y en todo lo relacionado con la educación que tenga que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos en educarse en los idiomas oficiales Sociedad Civil estará en en la calle.

P. – ¿Dan por ganada la batalla de Sa Feixina?

R.- Claro. Se da por ganada porque el Ayuntamiento y el Consell ya no tienen capacidad de recurso. Lo único pendiente es el recurso ante el Constitucional de la Asociación Memoria de Mallorca. El Constitucional debería decir que esto no es cosa suya porque sólo gestiona cosas de derechos humanos. Lo que falta es que se conceda al monumento de Sa Feixina la máxima protección con la declaración de Bien de Interés Cultural.