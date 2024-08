El Ayuntamiento de Palma reitera que no habrá cortes de agua a pesar de que los embalses están al 36,5%

El Ayuntamiento de Palma mantiene que no habrá cortes de agua en verano a pesar de que los embalses que abastecen a la capital balear, el Gorg Blau y Cúber, están a menos de la mitad de su capacidad, concretamente al 36,52%, lo que supone 15 puntos por debajo de los niveles registrados hace un año en las mismas fechas.

La empresa municipal Emaya ha informado este lunes de que las lluvias caídas en Mallorca estos últimos días, como consecuencia de la DANA que azotó con dureza a Baleares, no han incrementado de manera significativa el volumen de agua en los embalses. No obstante, el presidente de la compañía, Llorenç Bauzá, ha reiterado que no se producirán restricciones en el suministro.

El también teniente de alcalde de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bienestar Animal ha explicado que actualmente el embalse del Gorg Blau dispone de 2,523 hectómetros cúbicos, un 34,27%, cuando el pasado año estaba al 57,51%. Por lo que se refiere al de Cúber, el nivel de agua embalsada se sitúa en 4,385 hectómetros cúbicos, un 40,09%, cuando el pasado año se encontraba en el 51,32%. En el conjunto de ambos embalses, el porcentaje de agua acumulada es del 36,52%.

Si bien las lluvias no han provocado un gran aumento de agua embalsada, el presidente de Emaya ha insistido en que «Palma no va a sufrir ningún tipo de restricción de agua», aunque dada los bajos niveles de agua, desde el Ayuntamiento instan a los ciudadanos a que «no malgasten agua y que sean prudentes en su consumo».

Cada palmesano consume 121 litros de agua cada día y desde el Ayuntamiento de la capital balear y Emaya se están poniendo en marcha una serie de medidas para optimizar la gestión de este recurso y mejorar su aprovechamiento.

No obstante, el consumo medio en Palma no es para nada desmesurado si tenemos en cuenta que en otras localidades de Mallorca como Algaida, Montuïri, Porreres, Lloret y Santa Eugènia, que han aprobado medidas de contención, el agua se ha limitado a 150 litros por habitante y día.

Sin duda, a esta mesura del gasto de agua constribuye que Palma esté en cada encuesta anual de la Facua entre la cuarta y quinta ciudad de España con la tarifa más cara, con 20,96 euros al mes, sólo por detrás de Ceuta, Murcia, Cádiz y Valencia.