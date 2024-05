Ávoris nombra a Eduard Bogatyr como nuevo director comercial de expansión de turoperación EMEA

Ávoris Corporación Empresarial ha anunciado el nombramiento de Eduard Bogatyr como nuevo director comercial de expansión de turoperación para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Eduard, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de turismo y una trayectoria destacada en liderazgo ejecutivo, se incorpora a Ávoris tras su exitoso paso por empresas líderes como Hertz, Compass Group y TUI, donde fue director general para España y Portugal, ha detallado Ávoris en un comunicado.

Graduado en administración de empresas por el European College of Business and Management en Londres y con un título en finanzas del Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Eduard inició su carrera en Londres antes de establecerse en España en 2002. Durante más de cinco años, Eduard lideró la expansión, la digitalización y el lanzamiento de nuevos productos de TUI España, logrando un notable crecimiento y rentabilidad.

En Ávoris, Eduard Bogatyr liderará los esfuerzos de expansión comercial en las importantes regiones de EMEA, apoyando la visión de la compañía de fortalecer y extender su alcance en el mercado turístico global.