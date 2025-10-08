El autor del accidente mortal con fuga de Palma, ante el juez

Pasaban unos minutos de las cuatro de la tarde de este miércoles cuando, ante una nube de periodistas y cámaras de televisión, llegaba a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, el joven conductor acusado de provocar el accidente mortal con fuga en la carretera de Son Banya.

Lo hacía en un coche patrulla de la Policía Local de Palma y bajo fuertes medidas de seguridad. El joven, identificado como Andrés C. S., de 26 años y nacionalidad española, es conocido por sus múltiples antecedentes y por pertenecer a una conocida familia de etnia gitana de la capital balear.

«No me acuerdo de nada». Esa fue la frase que el joven de 26 años, residente en el poblado de Son Banya, repitió una y otra vez ante los agentes de la Policía Local tras el trágico accidente ocurrido en la madrugada del pasado lunes. El arrestado se entregó de forma voluntaria este martes, a las diez de la mañana, en el cuartel de San Fernando.

El detenido, que cuenta con antecedentes por conducción temeraria, aseguró sufrir lagunas de memoria y afirmó desconocer si era él quien conducía el vehículo en el momento del siniestro. Sin embargo, hasta cuatro testigos lo sitúan al volante del Volkswagen Golf R en el instante de la colisión. Además, los agentes hallaron su DNI dentro del coche, lo que refuerza su implicación directa.

Tras el impacto, el joven huyó a pie, dejando el vehículo siniestrado abandonado. La investigación avanza bajo la dirección de la Unidad de Atestados de la Policía Local. Los investigadores continúan recabando pruebas: declaraciones de testigos, toma de muestras de ADN y análisis de las cajas negras de ambos vehículos implicados, con el objetivo de determinar la velocidad y los últimos movimientos previos al accidente.

El Volkswagen Golf R, registrado a nombre de una mujer con domicilio en Son Banya, habría invadido el carril contrario tras tomar una curva a la derecha, poco después de la rotonda del centro comercial FAN Mallorca Shopping. El coche impactó frontalmente contra un Opel Corsa que circulaba en sentido a Palma.

El golpe fue de tal violencia que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la calzada. Los ocupantes del Golf huyeron del lugar, mientras que el conductor del Corsa quedó atrapado en el interior de su coche y murió en el acto, pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia.

La Policía Local mantiene abierta la investigación y centra ahora sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y la responsabilidad del joven detenido.