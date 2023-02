La presidenta Armengol gobierna al igual que Pedro Sánchez entregada a las pretensiones de los separatistas. Este miércoles ha rectificado en el último minuto, antes del inicio del pleno del Parlament, su decisión de eximir del requisito del catalán a los médicos y enfermeras. Ahora vuelve a ser un requisito. No es la primera vez que se ve obligada a ceder ante los independentistas y el caso más sonado se produjo hace ahora un año cuando minutos antes del debate en el Parlament de la Ley de Educación decidió modificarla para eliminar el español como lengua vehicular en la enseñanza.

Fue el 21 de febrero de 2022, fecha fijada para que el Parlament aprobara una Ley de Educación que contemplaba el catalán y el español como lenguas vehiculares en la enseñanza. Minutos antes del pleno y de forma inesperada, el conseller socialista de Educación, Martí March, aceptó rectificar y no incluir el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Lo que sucedió es que los independentistas de Més, socios de Armengol en el Govern de Baleares, amenazaron con no votar a favor de la ley si no se suprimía el español como lengua vehicular. Sin los votos de Més no había ley y Armengol aceptó modificarla. Exáctamente lo mismo ha sucedido en la mañana de este miércoles cuando la presidenta ha decidido que el catalán vuelva a ser requisito para los médicos y enfermeras.

En el caso de la Ley de Educación, Més y las entidades catalanistas habían anunciado una gran manifestación ante las puertas del Parlament para exigir que sólo el catalán sea considerado lengua vehicular.

Armengol dio marcha atrás y acordó con Més eliminar el apartado de la ley que hacía referencia al español como lengua vehicular junto con el catalán. Además hizo otra modificación importante con la que se facultaba a los directores de los centros docentes para decidir el modelo lingüístico y con ello se facilitaba la inmersión lingüística en catalán. La decisión de todos los centros públicos fue imponer el 100% de las asignaturas en catalán y prescindir del español.

Se incumplen así diversas sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicias de Cataluña que obligan a dar al menos el 25% de las asignaturas en castellano. De momento ya hay 16 familias que han presentado contencioso ante la Justicia balear denunciando el incumplimiento de las sentencias judiciales que han sentado jurisprudencia y reclamar el 25% en español. Otras 120 familias han iniciado el proceso aunque todavía no han presentado el contencioso.