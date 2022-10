El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol prepara para el próximo año 2023, cuando se celebran las elecciones, unos presupuestos expansivos que rondarán los 7.000 millones de euros, un 11% más que los del presente ejercicio. Los presupuestos todavía se están elaborando y no se conoce el montante exacto pero rondarán los 7.000 millones antes mencionados.

El dato seguro es el del techo de gasto, que es de 5.947,5 millones, según anunció el Govern el pasado miércoles. El presupuesto final de 7.000 millones es la suma del techo de gasto y el gasto financiero, que según fuentes del Govern será de unos mil millones de euros. El gasto financiero es el dinero que se debe pagar a los bancos para financiar la deuda de la Comunidad Autónoma, que en el segundo trimestre de este año ya ascendía a 9.135 millones de euros, según los datos publicados por el Banco de España.

En el pleno del Parlament que se celebra este martes comparecerá la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern, Rosario Sánchez, para presentar el límite máximo de gasto no financiero para 2023, debatirlo y votarlo. El techo de gasto de 5.947,5 millones de euros para 2023 es un 15% más elevado que el del de 2022 (770,9 millones).

Este techo de gasto, que incorpora una previsión de 110 millones de euros por el factor de insularidad del Régimen Especial Balear (REB), es el primer paso para la elaboración de los presupuestos autonómicos y se ha elaborado sobre una previsión de crecimiento del 3,9% del PIB, muy superior a la española, del 2,1%, y a la del conjunto europeo, del 1,5%.

La consellera Rosario Sánchez, según informa Europa Press, ha remarcado también esta semana que este techo de gasto dibuja unos presupuestos expansivos que continuarán con «el mayor ciclo inversor» de Baleares en su historia.

Sánchez ha insistido en que permitirán «atender lo urgente» y «financiar el escudo social» anunciado por la presidenta Armengol en el Debate de Política General, 25 medidas con las que el Ejecutivo prevé movilizar 200 millones de euros. Además, ha matizado que este techo de gasto podría aumentar aún más si se producen novedades, como la posible llegada de fondos europeos adicionales.

Durante el debate del techo de gasto para 2023, está previsto que Unidas Podemos vuelva a reclamar incluir una subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en los próximos presupuestos del Govern, aunque ha descartado que vaya a condicionar su apoyo a las cuentas por este motivo. A esta reivindicación se sumarán previsiblemente desde Més per Mallorca y Més per Menorca.

El portavoz del PP, Toni Costa, ha alertado esta semana que la presidenta del Govern, Francina Armengol, “aplica el método Pedro Sánchez para hacer los presupuestos de Baleares: seguir exprimiendo a las rentas medias para disparar el gasto de manera electoralista antes de las elecciones de 2023”. “Armengol sigue la línea sanchista y ha entrado en una deriva peligrosa ya que este aumento de gasto es insostenible”, ha añadido el portavoz del PP.

“Armengol lo fía todo a disparar el gasto, cuando tenía margen para bajar los impuestos a las rentas medias y bajas en 200 millones como venimos proponiendo desde el PP, reforzar el escudo social para aquellos que más lo necesitan, guardar un margen de prudencia ante la incertidumbre económica y destinar el resto a sanear las cuentas públicas, reduciendo la deuda”, ha defendido Toni Costa.

Según Costa, “mientras otros presidentes socialistas están siendo más conscientes de la situación e incluso bajan impuestos, Armengol está quemando las naves, sin separarse ni un milímetro y siguiendo el mismo manual de resistencia que está aplicando Pedro Sánchez”.