Antiguos alumnos de Montesión recogen firmas para frenar el cierre del convento: «Nos sentimos engañados»

El cierre del convento de Montesión, ubicado en pleno centro histórico de Palma, y la marcha de los jesuitas de Mallorca es inminente. Un hecho que ha provocado la indignación de los antiguos alumnos del colegio, que califican la decisión de la Compañía de Jesús de «unilateral» por actuar sobre «un patrimonio de los ex alumnos, de la ciudad de Palma y de la isla de Mallorca».

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, César García Rullán, que denuncia que todo esto se trata de una «operación especulativa supuestamente bajo unos principios que al final acaba siendo una cesión por 70 años de toda la manzana a un empresario».

Una operación que se llevará a cabo durante los meses de verano, cuando se cederá el histórico inmueble de 464 años de historia al empresario asturiano Víctor Madera por un periodo de 70 años, quien asumirá la restauración arquitectónica y artística del convento y la creación una residencia para mayores.

Manifestación y recogida de firmas

Es por ello que los antiguos alumnos de Montesión ya han convocado una manifestación este miércoles a las 20.00 horas frente al convento bajo el lema Sólo pedimos que cumplan sus compromisos, además de transparencia y no más engaños con el objetivo de «darle visibilidad a una situación que entendemos que no es de recibo. No puede ser que los jesuitas de la noche a la mañana deban irse de Mallorca de esta forma».

«Esperamos que vaya mucha gente, será la mejor forma de mostrar a todo el mundo que esto es importante y que la ciudadanía responda. Hemos llamado a todo el mundo, es una convocatoria transversal, no sólo de los antiguos alumnos», indica García Rullán.

A esta protesta se suma una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para intentar impedir que «las zonas históricas y de culto de nuestro Colegio de Montesión (el antiguo), se cierren definitivamente a la sociedad mallorquina, y que no las podamos ni visitar, ni utilizar más».

Una iniciativa que ya ha cosechado un total de 1445 firmas con las que esperan «mostrar nuestra repulsa» ante un movimiento especulativo de la Compañía de Jesús «con el que nos sentimos totalmente engañados».

Por ello, los antiguos alumnos del colegio de Montesión de Palma exigen a los jesuitas «transparencia y que se pongan las cosas claras encima de la mesa». «Queremos que nos expliquen las circunstancias por las cuales se ha originado todo esto, no queremos enterarnos sólo por un simple comunicado de prensa», explica García Rullán.

Además, recuerda que el colegio de Montesión «es registralmente de los jesuitas, pero también de los ex alumnos, de la sociedad mallorquina, de la ciudad de Palma y de la isla de Mallorca. Es un bien patrimonio de todos, no sólo de los jesuitas y la sociedad de debe tener conciencia de ello».

A través de una carta, los Antiguos Alumnos han echado en cara al padre provincial de los jesuitas, Enric Puigròs, la «irresponsabilidad que la Compañía de Jesús no haya sabido mantener y cuidar un patrimonio de edificaciones antiguas, de gran peso histórico de la Compañía en Mallorca, y ahora, en vez de asumir su restauración, y con la excusa de que la Compañía de Jesús no tiene dinero…»

«¿A ver quién se lo cree…?, acudan a un tercero, alquilándole toda la “Manzana de Montesión”, nada menos que por 70 años, en una pura operación especulativa inmobiliaria, al objeto de, aparte de quitarse de en medio abandonando un legado de 464 años y el Proyecto Apostólico a futuro de la Compañía en Mallorca, dedicarse simplemente a cobrar un suculento alquiler…», denucnian.

Ahora, lo más inminente es la marcha de los jesuitas. Los diez jesuitas serán trasladados a otros conventos de la península y varios de ellos a algunas de las seis enfermerías que dispone la Compañía de Jesús en España.

Cabe recordar que fue en el año 1561 cuando llegó en barco a Palma un grupo de jesuitas desde Roma enviados por el entonces general de compañía. En Roma estaba Jerónimo Nadal, que era mallorquín y que presionó mucho para que los jesuitas se instalaran en Mallorca.

El Ayuntamiento les recibió con los brazos abiertos y les regaló una capilla que albergaba un valioso retablo gótico. Ocuparon unas casitas que había en el mismo lugar y con el tiempo fueron comprando toda la manzana de Montesión. La iglesia se inició a finales del XVI y se terminó en 1682.