El delantero canario Ángel es la gran duda del Mallorca de cara al estreno liguero en San Mamés del próximo lunes. El jugador no entrenó ayer viernes y hoy será sometido a una prueba, aunque hasta el domingo no se decidirá si está o no en condiciones de viajar a Bilbao. Javier Aguirre, que mañana ofrecerá su primera rueda de prensa desde que el equipo volvió de vacaciones, tiene ahora mismo a tan sólo dos delanteros sanos, el mallorquín Abdón y el kosovar Muriqi.

Aguirre no variará en San Mamés la hoja de ruta que ha venido mostrando en la pretemporada, en la que destaca la presencia de tres centrales, que será la tónica habitual en defensa del equipo durante esta Liga. Valjent, Raíllo y Copete formarán la línea de atrás, que sólo ha concedido un gol en los amistosos de verano, y además de penalty. Por el momento su rendimiento ha sido excelente aunque, por supuesto, falta verlos en acción ante rivales de mayor nivel.

Por lo que se refiere al centro del campo, con Dani Rodríguez y el francés Clement Grenier como indiscutibles, la batalla por la otra plaza de titular la han librado el ghanés Baba y el argentino Battaglia, que parece partir con cierta ventaja porque en la recta final del pasado curso fue el jugador del que echó mano en esa posición el entrenador mexicano.

En definitiva el once inicial para el debut en San Mamés del próximo lunes se perfila como el formado por Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Battaglia, Grenier, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Por otro lado, Javier Iglesias Villanueva, un recién ascendido a Primera División que jamás ha pitado al Mallorca, será el encargado de dirigir el debut de los rojillos en San Mamés el próximo lunes. Mientras, el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano será quien esté al frente del VAR. Athletic y Mallorca se enfrentan el 15 de agosto a las 17.30 horas en la capital vasca.