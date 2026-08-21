Amenazas, cuchillos y una persecución por las calles de Palma: 3 argelinos detenidos tras acosar a una pareja que había denunciado un robo

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres argelinos como presuntos autores de un delito de amenazas y otro contra la Administración de Justicia, después de que una pareja denunciara haber sido intimidada por varias personas a las que había señalado días atrás por un robo en el interior de su vehículo.

Los hechos se produjeron sobre las 21:15 horas del pasado jueves, cuando varias patrullas de la Policía Nacional fueron movilizadas tras recibir un aviso a través del 091 por una pelea en la calle Manacor. Lo que inicialmente parecía un enfrentamiento callejero acabó derivando en una intervención policial con tres detenidos.

A su llegada, los agentes localizaron a una pareja en el lugar. Según explicaron a los policías, a finales del mes de junio habían presentado una denuncia por un robo en el interior de su vehículo. Semanas después, según su relato, varias personas se habrían acercado a ellos para increparles y amenazarles presuntamente por haber denunciado los hechos.

La situación habría adquirido especial tensión cuando, entre el grupo, la pareja reconoció a tres hombres. Según manifestaron las víctimas, algunos de ellos habrían utilizado una navaja y una botella para amenazarles durante el altercado.

La llegada de las patrullas provocó que los sospechosos emprendieran la huida. En su escapada, habrían arrojado los objetos que portaban al interior de un contenedor, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Una testigo que se encontraba paseando por la zona también aportó información relevante a los investigadores. La mujer aseguró haber visto a un grupo de personas desplazándose desde la plaza de las Columnas hacia la calle Manacor, entre las que se encontraba una persona que estaba sangrando.

Según su relato, uno de los integrantes llevaba un cuchillo y otro una navaja. El grupo habría continuado su recorrido hasta encontrarse con una pareja, momento en el que comenzaron a increparles, desencadenándose el episodio que terminó con la llegada de los agentes.

Tras recibir las descripciones de las víctimas y de la testigo, los policías nacionales realizaron una batida por la zona para localizar a los sospechosos. Los agentes consiguieron encontrar inicialmente a dos miembros del grupo.

Un tercer hombre intentó escapar después de ser reconocido por las víctimas, pero los policías lograron darle alcance. Posteriormente, efectuaron una requisa, aunque no localizaron ningún cuchillo ni ninguna navaja entre sus pertenencias. Ante las circunstancias del caso, los agentes procedieron finalmente a la detención de los tres hombres, que están considerados presuntos autores de un delito de amenazas y otro contra la Administración de Justicia.

El episodio también requirió asistencia sanitaria. Una ambulancia atendió a uno de los detenidos, que se encontraba sangrando. La investigación trata ahora de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la participación concreta de cada uno de los arrestados en las presuntas amenazas.

El caso se habría originado a raíz de la denuncia por un robo cometido en el interior de un vehículo a finales de junio. Según la versión aportada por las víctimas, el conflicto habría escalado semanas después hasta desembocar en un episodio de amenazas en plena vía pública.

La rápida intervención de las patrullas permitió localizar a los tres sospechosos después de que emprendieran la huida. Una testigo que aseguró haber visto al grupo portando armas blancas y el reconocimiento realizado por las víctimas fueron elementos relevantes durante la actuación policial.

Los tres detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras continúan las diligencias para esclarecer todos los detalles de un episodio que comenzó con una denuncia por robo y terminó con amenazas, armas blancas, una persecución policial y tres detenidos en las calles de Palma.