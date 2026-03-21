Detenidos los dos atracadores que golpearon al propietario de una tienda en la calle Manacor de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de origen argelino y español, presuntamente responsables del atraco en Palma ocurrido en enero en un establecimiento de la calle Manacor. La exclusiva de OKBALEARES fue la primera en dar a conocer los detalles de este violento robo que conmocionó a la ciudad.

El incidente se produjo cuando el propietario del local se disponía a cerrar su negocio. Un individuo irrumpió de manera abrupta, exhibiendo un arma de fuego, y exigió que le entregara «todo». Sin intimidarse, la víctima se enfrentó al agresor, iniciándose un forcejeo que terminó con varios golpes en la cabeza del comerciante.

La tensión se intensificó cuando un segundo hombre ayudó al primero, forcejeando también con la víctima para facilitar su huida. Los delincuentes lograron escapar con una bandolera, dejando tras de sí una escena de violencia y alarma en la zona. Patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron rápidamente al lugar, asistieron a la víctima y realizaron batidas en la zona, aunque los presuntos autores ya habían desaparecido. A partir de ese momento, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió la investigación.

Tras diligencias complejas y minuciosas, los agentes identificaron primero al hombre que ayudó al agresor durante la huida, procediendo a su detención por robo con violencia. Continuaron las pesquisas hasta localizar al autor que portaba el arma, a quien arrestaron el pasado martes, completando así la captura de los dos presuntos delincuentes.

Fuentes policiales destacan que la rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional y la colaboración ciudadana fueron clave para resolver un caso que mantenía en vilo a la comunidad local. La exclusiva de OkBalear.es permitió a los ciudadanos conocer en primicia la gravedad del suceso y la valentía del propietario que se enfrentó a los atracadores.

Este caso subraya la importancia de denunciar delitos de manera inmediata y resalta el papel incansable de las fuerzas de seguridad, que lograron detener a los presuntos autores y devolver cierta tranquilidad a los comerciantes de Palma y sus alrededores.