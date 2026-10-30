Alcúdia acoge la XIV Asamblea de Los Pueblos Más Bonitos de España y recibe el premio al Pueblo Más Internacional

Alcúdia ha sido durante dos días la capital de los pueblos con encanto de España. Los días 23 y 24 de octubre de 2026, el municipio mallorquín acogió la XIV Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España, que reunió a más de 130 participantes y a más de 50 delegaciones de municipios de todo el país, y durante la cual recibió el premio a Pueblo Más Internacional de España en la edición 2026. La Asamblea se celebró en el espacio de Ca’n Ramis, junto a la muralla medieval.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España agrupa a 126 municipios de todo el país, y Alcúdia es uno de ellos. Su Asamblea Nacional es el principal encuentro anual de la red, un foro en el que los alcaldes y las delegaciones debaten sobre desarrollo rural, turismo sostenible y promoción del patrimonio, y en el que se entregan los premios de la edición. Esta vez, el escenario fue Mallorca, con una cena de gala como colofón de las jornadas.

Un premio que se apoya en los datos

El reconocimiento se basa en los datos de visitantes de Telefónica Tech aportados por la Asociación. Según estos datos, el 64,7 % de las personas que visitaron Alcúdia entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 fueron extranjeras, casi dos de cada tres.

Los datos del sector hostelero confirman esa vocación internacional. Según la Agrupación Hotelera de Alcúdia, los principales mercados de sus establecimientos asociados son Reino Unido (37,4 %), los países nórdicos (20,1 %) y Alemania (13,8 %). La actividad es sólida durante buena parte del año, con una ocupación del 95,7 % en julio, del 95,5 % en agosto y septiembre y de alrededor del 85 % en octubre.

Anfitriones, bahía en barco y testigo para Albarracín

La alcaldesa, Fina Linares, y el concejal de Turismo y Seguridad Ciudadana, Juan José Sendím, estuvieron presentes durante las jornadas y recogieron conjuntamente el reconocimiento. También participaron en el acto en el que se entregó el testigo organizativo de la Asamblea a Albarracín (Teruel), el municipio que acogerá la próxima edición en 2027.

Para los asistentes, Alcúdia preparó un programa pensado para enseñar el municipio desde dentro: un recorrido en barco por la bahía de Alcúdia, la visita al museo Sa Bassa Blanca, el descubrimiento de la ciudad romana de Pollentia y del casco histórico y un paseo por el paseo marítimo del Puerto de Alcúdia. Una selección que resume el carácter del municipio, que combina mar, historia y arte.

Murallas, tomos y bahía: las señas de identidad

Lo que diferencia a Alcúdia es el patrimonio que se conserva en un espacio reducido. Su caso histórico, rodeado por la muralla medieval, convive a las puertas del recinto con la ciudad romana de Pollentia, fundada tras la conquista de Mallorca en el año 123 a. C. y considerada el principal conjunto urbano romano de la isla, con un teatro excavado en roca. El yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico junto al centro histórico, y se complementa con el Museo Monogràfic de Pollentia que reúne los materiales hallados en las excavaciones. A pocos minutos, la bahía y el entorno natural complementan el paisaje.

El museo Sa Bassa Blanca, de la Fundación Yannick y Ben Jakober, suma la parte artística, con retratos infantiles de época, obras contemporáneas y jardines de esculturas en un entorno junto al mar.

La gastronomía, parte del viaje

La gastronomía fue otro de los protagonistas. Durante las dos jornadas, la oferta culinaria puso en valor los productos y las recetas tradicionales de distintos rincones del norte de Mallorca. La cena de gala de entrega de premios contó con el menú Sabores de Mallorca, diseñado por el Hotel Viva Eden Lago, como muestra de la riqueza y la identidad gastronómica de la isla.

Un turismo de calidad que no entiende de temporadas

Más allá del premio, Alcúdia defiende una gestión turística orientada a la calidad, con una estrategia pensada para atraer a un turista de alto valor, interesado en experiencias auténticas, turismo activo y propuestas que respeten el entorno natural y cultural. Para diversificar la oferta y fomentar las visitas fuera de la temporada alta, el municipio apuesta por el ciclismo, el senderismo, el golf y las actividades náuticas.

Detrás está una idea que el municipio quiere trasladar, la de un destino en el que la actividad turística contribuya al bienestar local y a la conservación de su identidad, bajo la premisa de que «los mejores destinos turísticos son, antes que nada, buenos lugares para vivir».

Próxima parada: FITUR 2027

El reconocimiento tendrá continuidad. Alcúdia volverá a recibir un reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid en 2027, lo que dará continuidad a la visibilidad nacional del premio y a la promoción del municipio como destino turístico. Con la repercusión de la Asamblea y esa próxima cita en la feria, Alcúdia tiene una ocasión para mostrar al conjunto de España su patrimonio, su gastronomía, su oferta turística y su modelo de gestión.