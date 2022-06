El alcalde de Palma seguirá gobernando con la edil independentista procesada por los vertidos

El alcalde socialista de Palma, José Hila, seguirá gobernando con la edil independentista procesada por los vertidos, Neus Truyol (Més), tras rechazar hoy el pleno municipal la triple petición de cese presentada por las tres formaciones de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) gracias a los votos a favor de socialistas, secesionistas de Més y Podemos que contaron también con la abstención del ex concejal de Ciudadanos, Pep Luís Bauzà, no adscrito a ninguna formación política.

Pese a que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por estos hechos que se remontan a la pasada legislatura, cuando era presidenta de la empresa municipal Emaya, Truyol será la primera concejala en esta situación procesal que continúe en un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma desde la llegada de la democracia, y saltándose el código ético de su partido.

El alcalde, momentos antes de debatirse este punto del orden del día, ya le había dado su apoyo, tras afirmar que con la concejala de Més «se estaba cometiendo una injusticia» porque los vertidos han existido desde hace treinta años y sólo se investiga el periodo de Truyol en Emaya.

Desde las filas de la oposición, la portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, exigió el cese de la actual concejala de Modelo de Ciudad, porque «hablamos de ética política».

«Le pedimos el cese al alcalde y que la concejala dé un paso al lado porque se va a abrir un proceso judicial y es necesario que ella se centre en su defensa. Le pedimos su cese por higiene democrática, por ética política y por el buen gobierno, porque estos vertidos que sentaran a Truyol en el banquillo serán los que arrastren fuera a este gobierno».

En la misma línea, desde Vox, el concejal Fulgencio Coll instó al alcalde a «ser coherente con lo que ustedes piden a otros. La izquierda no está por encima de la Ley. Ustedes no han tenido piedad contra acusados que no eran de su línea política y han condenado a gente y exigido cárcel sin estar tan siquiera imputados. Debe ser coherente, porque cuando a la izquierda se le acusa siempre es por motivos políticos, pero cuando hay gente que es de otros partidos a las que ni tan siquiera se les ha imputado, ustedes los atacan sin piedad», manifestó Coll.

Desde las filas del PP, el concejal Julio Martínez, recordó que «por situaciones menos comprometidas para la imagen del Ayuntamiento ustedes pedían responsabilidades políticas. Si se queda la concejala, a quien va a perjudicar es a su gobierno, y los ciudadanos de Palma no tienen porqué aguantar la imagen de una concejala de Modelo de Ciudad entrando y saliendo de los juzgados de declarar».

El encargado de realizar la defensa de la edil fue su compañero de filas, y teniente de alcalde de Bienestar Social, Antoni Noguera, que nada más arrancar su intervención ya sentenció que «es inocente».

«Truyol tiene el apoyo del equipo de gobierno y no se puede aguantar que la persona que más ha hecho por remediar el tema de los vertidos durante su etapa en Emaya esté en esta situación. Tiene el soporte del partido, del equipo de gobierno y será candidata de Més en las próximas elecciones municipales», ha dicho Noguera.