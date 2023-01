Los afectados por multas de tráfico sin notificar acusan al alcalde socialista de Palma, José Hila, de fraude masivo. En un contundente comunicado, la plataforma Stop multas sin notificación ha denunciado que «es imposible» que el Ayuntamiento no estuviera al corriente de lo sucedido a la vista de las miles de reclamaciones, de las noticias en prensa sobre irregularidades en las notificaciones, de la correspondencia abandonada sin llegar a destino o de las investigaciones policiales y judiciales en marcha contra la empresa concesionaria municipal CI Postal.

Para esta entidad de damnificados, «el conjunto de despropósitos y sospechas crece cada día», y, en este sentido, lamentan que el alcalde Hila y el portavoz de Podemos en el gobierno municipal, Alberto Jarabo, meses atrás «quisieran hacer creer a todo el mundo, vendiendo humo, que habían denunciado los hechos».

«Nosotros les preguntamos qué constancia había de esto y fue la propia Policía Nacional quien tuvo que desmentir públicamente que el Ayuntamiento se hubiera personado nunca en las investigaciones contra CI Postal».

Aseguran que cuando han preguntado «por la modificación de la imputación automática por no identificar al conductor (estipulando por ejemplo la identificación en el titular del vehículo pasado un plazo), alegan excusas legales para tapar su falta de voluntad, conscientes del abuso que esto supone».

Además, la plataforma denuncia que ha exigido que el Ayuntamiento explique y muestre los contratos con CI Postal, los pagos extraordinarios sucesivos (el último de 100.000 euros) justificados por incremento de trabajo que deberían poder justificarse en base a este contrato.

«¿Es o no pertinente de cara a la opinión pública conocer estos detalles? ¿Qué justificación puede haber para compensar a alguien que hace descaradamente mal su trabajo, con el perjuicio que implica?», preguntan los afectados.

También inciden en el hecho de que a la vista «de las irregularidades en las notificaciones, se deriva un beneficio evidente para alguien, a la vez que un perjuicio para muchos».

«El oscurantismo y la falta de garantías a la hora de presentar reclamación por no haber sido notificados asusta: no sabemos y ni se nos informa de los plazos claros para presentar recurso, ni de los plazos de las resoluciones o de la respuesta, de prescripción , de caducidad, de nulidad, a cada uno le dicen algo diferente, no todo el mundo puede ver sus expedientes en detalle… Y mientras, cada vez más gente es embargada y con deudas pendientes que se hubiesen podido evitar si las notificaciones de las respectivas sanciones hubieran llegado en tiempo y forma».

A este respecto, critican el hecho de que el Ayuntamiento de Palma, una vez identificada la matrícula del vehículo infractor, prescinde de la dirección que consta en los archivos de la DGT (y en el permiso de circulación) para hacer efectiva la notificación, «prepara la notificación para hacerla llegar única y exclusivamente a la dirección del padrón municipal de Palma, en caso de tratarse de una persona empadronada en el municipio».

«No hacer uso, por sistema, de otras direcciones y forma de contacto, contraviene la normativa, aparte de ser otra muestra de la poca, o mala , voluntad para avisar y notificar a la persona presuntamente infractora», denuncia la plataforma.

Por ello, concluyen los afectados, «es evidente el beneficio que se deriva de este procedimiento (la imputación nueva sanción por no identificación del conductor, triplicando los importes) y por ello consideran que esta forma municipal de proceder no es sólo mala praxis, «sino directamente mala fe, voluntad de ataque directo contra nosotros, contra cualquier ciudadano que circule por Palma en vehículo a motor, que si no le pasa hoy, le sucederá mañana».