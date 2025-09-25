Accidente en Mallorca: dos ancianos de 70 años heridos tras un choque frontal entre dos vehículos en Petra

Un aparatoso accidente de tráfico en Mallorca ha dejado a tres personas heridas, dos de ellas leves y otra en estado reservado. El suceso ha ocurrido sobre las 8:30 horas de la mañana en el kilómetro 3 de la MA-3310, en el municipio de Petra.

Dos de los afectados son un matrimonio, ambos de 70 años y de nacionalidad española. El vehículo en el que viajaban, un Volkswagen de color negro, ha quedado totalmente calcinado tras el choque frontal con otro vehículo, un Ford Fiesta de color negro.

Los dos septuagenarios han podido salir del interior del turismo antes de que empezara a arder y han sido atendidos rápidamente por los servicios sanitarios. El otro coche en el que sólo viajaba una persona también ha sufrido importantes daños en la parte frontal.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la Policía Local de Petra y dos ambulancias, una del SAMU061 y otra de Quirón. Los heridos han sido trasladados al Hospital de Manacor.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas del accidente.