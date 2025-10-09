El abanderado olímpico Marcus Cooper, medalla policial por su compromiso con la sociedad

La Policía Nacional celebró este pasado miércoles la festividad de los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo, con un acto de homenaje a diversos agentes y personalidades por su compromiso con la sociedad. Entre los condecorados destacó el piragüista olímpico Marcus Cooper Walz, campeón olímpico, mundial y europeo, quien recibió la Medalla al Mérito Policial en reconocimiento a su colaboración en la promoción de la carrera solidaria Ruta 091 de la que es el embajador.

El deportista mallorquín, con una brillante trayectoria que incluye múltiples títulos nacionales e internacionales, así como medallas en los Juegos Europeos y Mediterráneos, fue distinguido por su implicación en la difusión de los valores de solidaridad, esfuerzo y compromiso social que impulsa la institución policial a través de esta iniciativa deportiva.

Cooper, visiblemente emocionado durante la ceremonia, agradeció el reconocimiento, mientras la Policía Nacional destacó su dedicación y apoyo continuado a las acciones sociales del cuerpo.

Durante la gala, celebrada en Palma, se impusieron un total de 34 Medallas al Mérito Policial con distintivo blanco a agentes de la Policía Nacional, además de ocho medallas honoríficas a personalidades civiles que han contribuido de manera notable al desarrollo social de Baleares. Entre los distinguidos figuraron Miguel Nuevo de la Torre, fiscal de Menores; Juan Manuel Sobrino, juez de Instrucción de Palma; Judit Vega, exdirectora de la UNED; Damià Garí, policía local de Palma; Juan José Amengual, cabo primero de la Guardia Civil; Carmen López, vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, y Francisco Núñez, jefe del Sector Naval de Baleares.

En su intervención, el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, subrayó el trabajo constante del cuerpo en las islas: «La Policía Nacional cumple aquí con sus misiones sin excepción», destacó Santafé, quien también puso en valor que Baleares «ha recibido el mayor contingente de refuerzos y una dotación de medios y recursos técnicos muy importantes».

El responsable policial también resaltó la actividad sobresaliente en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, con operaciones desarrolladas en Menorca, Ibiza y Mallorca, que se han saldado con incautaciones récord de 1.850 kilos de hachís y 675 de cocaína.

El acto concluyó con un emotivo aplauso a todos los condecorados, símbolo de reconocimiento al esfuerzo conjunto de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a fortalecer la seguridad, la justicia y la cohesión social en las Islas Baleares.