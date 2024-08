Las 48 horas frenéticas que le esperan al Mallorca y a Ortells

El Mallorca arranca con los deberes a medio hacer las últimas 48 frenéticas horas del mercado de fichajes. Pablo Ortells ya tiene garantizado a un extremo, el catalán Robert Navarro, que llegó anoche a la isla y cuya incorporación será hoy oficial, pero eso no es suficiente. El director deportivo seguirá trabajando para desbloquear la situación de Rodri en el Betis, aún conociendo que el entrenador chileno Manuel Pellegrini se opone radicalmente a su salida. Por si acaso la dirección deportiva tiene ya otras dos alternativas, una de las cuales juega en la Liga española.

Ortells confía en que se imponga la voluntad de Rodri, que tal y como anticipó OKBALEARES hace ya días que le dio el sí al Mallorca. El jugador extremeño tiene claro que quiere estar en un equipo que le garantice minutos y en el Betis, pese a la sorprendente marcha de Fekir, no los va a tener. Queda todo abierto hasta mañana a las doce de la noche, momento exacto en el que se cerrará el mercado de fichajes, que no volverá a abrirse hasta el uno de enero de 2.025.

En cuanto al lateral derecho que venga para ser suplente de Maffeo no hay de momento ninguna alternativa que llene al Mallorca. La que más es el regreso de Nacho Vidal, pero Osasuna pide mucho por él y Ortells cree que no es necesario invertir tanto, y más cuando pronto estará de vuelta Mateu Morey. Éste es otro caso en el que los giros inesperados que dé el mercado pueden llevar al Mallorca a alguien con quien no se cuenta, así que no queda otra que esperar.

Tampoco está previsto que vaya a haber salidas en el equipo una vez rechazada ayer la oferta del Lecce por Copete. Van der Heyden se queda en la plantilla y competirá por un puesto de central con Valjent, Raíllo y el propio Copete. Queda la incógnita de Samú Costa, que al ser un jugador representado por Jorge Mendes en cualquier momento puede presentarse con una propuesta, pero en principio el Mallorca cuenta sí o sí con él esta temporada.