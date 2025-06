4-2. El Illes Balears Palma Futsal golpea primero ante el Barça

El Illes Balears Palma Futsal suma una sufrida victoria en el primer encuentro de semifinales del playoff por el título de la Primera División. En un encuentro en el que los locales siempre estuvieron por delante y en el que imperó el acierto ofensivo y defensivo de los de Antonio Vadillo. Con esta victoria, el Illes Balears Palma Futsal coge ventaja en la eliminatoria de semifinales.

El equipo balear era consciente de lo que estaba en juego. Y así se lo demostró al Barça desde el primer momento. La alta presión que ejercían los de Antonio Vadillo dificultaba la salida de balón de los azulgrana. Fabinho encontró el primer disparo del encuentro pero no fue a portería. Pero el gol no tardaría en llegar. Dos minutos después del pitido inicial y desde un saque de banda, Fabinho se inventaba un potente centro que Bruno Gomes se encargaba de rematar para anotar el primer gol de la eliminatoria. El pívot brasileño sacaba provecho de su envergadura para ganarle el duelo a Antonio y colocar el 1-0 en el marcador.

Cumplidos los primeros 10 minutos de eliminatoria, el encuentro seguía protagonizado por el juego directo de ambos conjuntos. El acierto y el compromiso defensivo de los de Vadillo impedían el avance de cualquier ataque azulgrana. En el minuto 14, Antonio Vadillo hacía cambios en la portería. La entrada de Luan Muller, por Carlos Barrón, condicionó el partido, arrinconando al Barça desde el primer momento. Maia también tuvo su dosis de protagonismo con dos gran jugadas que obligaron a sacar la mejor versión de Dídac. Y con un saque de esquina, llegaba el empate del Barça. Neguinho desviaba un balón que se terminaba introduciendo en la portería de Luan Muller.

Dos minutos más tarde del empate, Dídac medía mal su salida, cometía falta sobre Bruno Gomes y penalti a favor de Illes Balears Palma Futsal. Fabinho no perdonaba y colocaba el 2-1 en el luminoso. Los mallorquines volvían a adelantarse en el marcador. Los de Tino Pérez no desistían y trataban de aprovechar cada pérdida local. A falta de 17 segundos del final de la primera mitad, el Illes Balears Palma Futsal cometió la sexta falta. Salió Carlos Barrón para defender la portería local. Eric Martel, que se encargaría del lanzamiento de diez metros, no estuvo acertado y mandó el balón fuera. Y con esta última acción se llegaba al ecuador del partido, con victoria 2-1 del Illes Balears Palma Futsal.

La segunda parte no pudo arrancar mejor. Ernesto, con un gran pase, castigó un desajuste visitante y Mario Rivillos se encargó de anotar el 3-1 a escasos 30 segundos de la reanudación. Poco pudo hacer un Miquel Feixas que sustituyó a Dídac al descanso. La pausa sirvió a Tino Pérez para ajustar a los suyos. Se hizo notar la mejora del Barça en el apartado defensivo que impedía que los ataques del Illes Balears Palma Futsal prosperaran. Adolfo se encargó de marcar el segundo tanto del Barça, aprovechando un gran balón en profundidad. Tocaba sufrir. Luan Muller firmó la mejor parada de la noche a un disparo imposible de Pito.

El Illes Balears Palma Futsal se reencontró con las ocasiones, gracias a las asociaciones entre Gordillo y Ernesto, y pararon el buen momento del Barça. Restaban 3 minutos del tiempo reglamentario y con el 3-2 en el marcador, Pito se colocaba la camiseta de portero-jugador. El equipo balear se encomendaba al espectacular ambiente de Son Moix para rematar el encuentro. El Barça seguía buscando el tanto del empate, pero si no lo evitaba la gran defensa de los de Vadillo, aparecía un Luan Muller estelar.

La afición verde pistacho sabía lo que estaba en juego y subió los decibelios de Son Moix. Imperó la defensa local sobre el ataque visitante. La ocasión más clara del Barça fue neutralizada por Marcelo que sacó el balón sobre la línea de gol. Fabinho se encargó de rematar la faena anotando el definitivo 4-2 a dos segundos del final.

El Illes Balears Palma Futsal se llevó el primer partido de la eliminatoria y viajará el martes a Barcelona para tratar de cerrar la eliminatoria y buscar la segunda final de Liga de su historia. El partido se disputará el martes a las 20:30 horas.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Neguinho, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron Bruno Gomes, Marcelo, Maia, Gordillo, Machado y Charuto.

Barça: Dídac, Antonio, Matheus, Dyego y Adolfo. También jugaron Martel, Erick, Pito, Touré, Feixas y Sergio Lozano.

Goles: 1-0, Bruno Gomes (min. 2); 1-1, Neguinho, en propia puerta (min. 16); 2-1, Fabinho, penalti (min. 18); 3-1, Rivillos (min. 21); 3-2, Adolfo (min. 27); 4-2, Fabinho (min. 40).

Árbitros: Delgado Sastre y Martínez Flores. Mostraron tarjeta amarilla al local Luan Muller y al visitante Dídac.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix, 3800 espectadores. Primer partido de semifinales del playoff por el título de la Primera División.