1-2. El Poblense cae en la prórroga ante el Sabadell

El Poblense cayó en la orilla ante el Sabadell, que marcó el gol de la victoria a los 109 minutos, en la segunda parte de la prórroga de un partido extraordinariamente igualado que pudo haber caído de cualquier lado. Gran actuación de los mallorquines, que igualaron el gol inicial arlequinado y tuvieron varias ocasiones para el 2-1.

Rubén Martínez, al transformar un penalti a los 11 minutos, adelantó al Sabadell, pero en otro máximo castigo Dieguito igualó a los 32. A partir de ahí las fuerzas estuvieron muy equilibradas y en ningún momento se notó la diferencia de categoría, ya que los catalanes juegan en Primera FEF.

El Poblense se acercó en varias oportunidades con peligro a la meta que defendió el veterano Ortega, pero también es cierto que el Sabadell obligó a Vicenç Sabater a ofrecer la mejor de sus versiones.

Con empate a uno se llegó a la prórroga, con los dos equipos ya muy tocados físicamente. No pasó nada en la primera parte, pero a los cuatro minutos de la segunda, cuando el fantasma de los penaltis empezaba a circular por el Poliesportiu, llegó el definitivo gol arlequinado a cargo del ex-delantero del Ibiza Javi López.

Con las pocas fuerzas que le quedaban el Poblense se fue hacia arriba en busca del empate, pero ya fue imposible volver a vulnerar la defensa catalana, pese a que se intentó hasta el último instante. Al final, derrota honrosa y adiós a la aventura en la Copa del Rey, de la que se salió con la cabeza muy alta.