Un Mallorca eminentemente pragmático resolvió sin demasiadas dificultades su compromiso en Irún y avanzó hacia los 16avos de final de la Copa del Rey. Un gol de Dani Rodríguez en la primera parte, al aprovechar un error del central Montoro, fue suficiente para vencer la resistencia de un Real Unión que no dio su brazo a torcer, pero que no pudo con la defensa de tres centrales organizada por Javier Aguirre.

El mexicano dejó muy claro en la composición del once inicial que el equipo va a por todas en la Copa esta temporada, en la que se cumplen dos décadas de la victoria conseguida en Elche ante el Recreativo de Huelva. Casi todos los titulares habituales salieron de inicio, entre ellos el coreano Kang, recién regresado del Mundial y, por supuesto, el kosovar Muriqi, que en el primer minuto de partido estuvo ya muy cerca del gol.

A los 20 minutos llegó el 0-1 en una acción que no parecía revestir demasiado peligro. El central Antonio Montoro intentó un regate ante Dani Rodríguez y el gallego, muy inteligente, no sólo no se dejó superar, sino que tuvo la habilidad para robarle el balón al defensa y plantarse solo en el área para batir al meta Txusa con un disparo cruzado. El centrocampista elevó las dos manos al cielo para dedicar con mucho sentimiento el gol que acababa de marcar.

Muy firme en defensa, el Mallorca apenas cedió ocasiones al Real Unión, que no obstante dispuso de una oportunidad clara a los 36 minutos cuando Seguín se plantó solo ante Greif, pero el meta eslovaco, que estuvo muy metido en el partido, salió con valentía y le cerró los huecos al extremo guipuzcoano, que acabó disparando fuera.

En la otra portería también hubo movimiento en la recta final de la primera parte, pero ni Muriqi ni Dani Rodríguez tuvieron puntería y el partido llegó al descanso con una ventaja mínima para el Mallorca que le daba esperanzas al Real Unión de cara al segundo tiempo.

Pocas cosas sucedieron tras el descanso porque el Mallorca no le dio muchas opciones a su rival, que no pudo vulnerar la defensa rojilla pese a que lo intentó, sobre todo en un remate de Carlos Bravo a los 86 minutos que sacó con eficacia Greif. Tampoco hubo estropìcios ante Txusa Irazusta, por lo que fue necesario llegar al final con el marcador muy justo pero, eso sí, suficiente.

Muy positivo el partido de Greif, que ha estado muy valiente en varias salidas, y gran actuación de Dani Rodríguez, muy motivado. Ha llamado mucho la atención que apenas haya habido cambios en el Mallorca y que, sin ir más lejos, Kadewere no haya tenido más minutos -sustituyó a los 77 minutos a Kang-. Por cierto que el de Zimbabue erró un gol muy claro en el minuto 90. Algo parecido le sucedió a Ángel poco después.