Vox denuncia «la llegada de 200 ilegales» tras romper con Azcón: «Aragón es un 8% más inseguro este año»

Vox ha vuelto a la carga contra la política de inmigración ilegal actual y ha instado al Gobierno de Aragón a no apoyar a Pedro Sánchez en el reparto de los inmigrantes ilegales llegados a Canarias, procedentes la mayoría del Sahel. Lo ha hecho este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha defendido una batería de medidas contra la inmigración ilegal, despertando el rechazo de todos los grupos de la oposición.

En esta proposición no de ley (PNL), apoyada sólo por los siete diputados de Vox en la Cámara, proponían el traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España y en la que exigen la deportación de inmigrantes ilegales, el cierre de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA), que Aragón se niegue a «recoger» inmigrantes ilegales en las reuniones sectoriales y que «el dinero que se usa para colaborar con el tráfico de personas, con las mafias de tráfico de personas, se emplee en devolver a los inmigrantes a sus países de origen o, si ellos no quieren volver, que se les envíe a Bruselas, porque es donde viven muy cómodamente las élites globalistas que nos han traído hasta aquí».

Por su parte, el PP ha rechazado todas estas iniciativas, argumentado que en materia de inmigración hay que plantear iniciativas y medidas «realistas y eficaces» para cambiar el modelo de la política migratoria que es lo que piden los españoles y los aragoneses. En ese punto, ha avanzado: «Siempre nos van a encontrar».

Vox denuncia inseguridad en Aragón

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha incidido en que «la inmigración ilegal ha traído a Aragón, es la agresión sexual, el machetazo, la violación. Aragón es un 8% más inseguro que el año pasado». Al tiempo que ha culpado al bipartidismo de la inmigración ilegal que padece Aragón.

Según ha sostenido, desde la salida de Vox del Ejecutivo autonómico, Aragón ha recibido «más de 200 inmigrantes ilegales». Es en este punto donde ha vuelto a fundamentar la ruptura con el PP en las comunidades autónomas en las que gobernaba por «discrepancias políticas».

Los de Vox tildan a la crisis migratoria de «invasión» señalando como artífice a la Unión Europea, que no fomenta la «natalidad y el apoyo a las familias y a los trabajadores».

En su propuesta, los de Abascal arrojaban la siguientes cifras del último informe quincenal de inmigración ilegal del Ministerio del Interior, que revela que, a fecha de 31 de agosto de este año, «ya han entrado en España 35.456 inmigrantes ilegales, lo que representa un aumento del 62,8% con respecto al mismo periodo de 2023 (13.676 inmigrantes más)».

Nolasco ha sostenido que la inmigración ilegal es un «tema capital» y ha abogado por deportar a todo aquel que entre a España de este modo: «Me da igual que sea un budista de Australia o un enemigo del surtido ibérico de Yemen. Es exactamente lo mismo». En este sentido, ha precisado que no se trata de la raza, sino de «garantizar la seguridad en las calles”.

Además, Nolasco ha abogado por impulsar y promover la celebración de una consulta popular, tanto a nivel autonómico como municipal, en la cual se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y la promoción de las modificaciones legales necesarias para evitar el fraude en el empadronamiento que permite el acceso a beneficios y ayudas sociales.

Inmigración ilegal en Aragón

Asimismo, ha defendido que la inmigración ilegal «sí está asociada al aumento de la criminalidad» y ha señalado como ejemplo las cárceles. Una postura que ha despertado fuertes críticas entre los grupos de la oposición por «criminalizar» a un colectivo en su conjunto.

Como respuesta, el turolense ha recordado su etapa como vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia para contar que no pudo visitar el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska «no nos dejó». Sin embargo, «sí estuvimos en la de Daroca y vimos cuál era la proporción de reclusos de otras nacionalidades y de españoles», ha añadido.