Varapalo de la Junta Electoral al PSOE: desestima su denuncia y permite al PP celebrar su mitin en Aragón

El PSOE no se ha salido con la suya en Zaragoza, y no ha logrado que la Junta Electoral prohibiese el acto organizado por el PP, con motivo de la victoria de los populares en el aniversario que llegaron al Gobierno de Aragón. El PSOE quería evitar que el PP celebrase el acto Un año de Gobierno a última hora de la tarde de este martes, en el que finalmente han participado tanto el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, el candidato al Parlamento Europeo, Borja Giménez, así como las tres alcaldesas populares, de Huesca, Zaragoza y Teruel, Lorena Orduña, Natalia Chueca y Emma Buj, respectivamente, así como el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

Sin embargo, la denuncia que la interpuso Javier Arbués, en nombre del PSOE, no ha tenido recorrido y se ha quedado en agua de borrajas, porque los populares han podido celebrar el acto esperado, donde han festejado la llegada al poder al Gobierno de Aragón, de la mano de Jorge Azcón, y donde han logrado conquistar las tres capitales de provincias, siendo la de Teruel con mayoría absoluta. Significando además un hito que sean precisamente tres mujeres las que ostenten dicho cargo. Además, dicho sea de paso, de arrebatar al PSOE la Diputación Provincial de Huesca, presidida por Isaac Claver.

Mañana hace un año que España se tiñó de azul, que ganamos las elecciones en Aragón, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel y que gobernamos en 263 ayuntamientos aragoneses. Te animo a celebrarlo con nosotros y hacer un balance de este año de gestión, mañana a las 19:30 horas, en la… pic.twitter.com/cnp2PTFYKD — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 27, 2024

El PSOE para boicotear el acto, intentó hacer ver a la Junta Electoral que era Jorge Azcón, en calidad de presidente del Gobierno de Aragón, y no del PP, quien acudía al acto, por lo que pedían suspender de manera inmediata dicha convocatoria, así como se aplicasen las sanciones correspondientes.

La Junta Electoral: PP vs. PSOE en Aragón

Si bien, el PP ha presentado las alegaciones defendiendo el acto electoral, que finalmente se ha celebrado en la parte trasera de la Lonja en Zaragoza, dado que la Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha acordado «por unanimidad» desestimar la denuncia formulada por el PSOE, ya que en otros ejemplos anteriores, «la realización de ruedas de prensa dando a conocer las gestiones realizadas y los hitos obtenidos por un gobierno regional no incurren en la prohibición del art. 50.3 de la LOREG si en dicha actuación no se utilizan medios públicos de ninguna índole».

De tal manera que la Junta ha defendido que dicho acto se comprende en el «ejercicio de las funciones constitucionalmente reconocidas a los partidos políticos, y en particular al ejercicio del derecho a la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución».

Puesto que, como indicamos, el PP, como era de esperar, no había organizado este acto, ni financiado, dependiendo de ningún organismo o poder público, «prevaleciendo en caso contrario la expresión del convocante». Por tanto, como determina la Junta, el acto que había sido convocado por Jorge Azcón no había sido en «condición de presidente del Gobierno de Aragón», sino en «la condición de presidente del PP en Aragón».

La respuesta de Azcón al PSOE

Jorge Azcón ha querido subrayar que este acto era «especialmente importante», precisamente por la intención del PSOE de boicotear este acto, que celebraba simultáneamente otro mitin que ha contado con la presencia de Javier Lambán, la candidata del PSOE a Europa por Aragón, Rosa Serrano, y Pilar Alegría. «El PSOE ha querido prohibir este acto», ha señalado, «el PSOE ha querido decirle a la Junta Electoral que este acto era ilegal».

«El PSOE quería prohibir que celebrásemos un año de la victoria electoral. Yo entiendo que el PSOE no quiera que hablemos que la mujer del presidente está investigada por corrupción en un juzgado», ha incidido refiriéndose al escándalo que rodea a Begoña Gómez, que «está investigada por la Fiscalía Europea». «Entiendo que el PSOE no quiere que hablemos que estando investigada por un Juzgado y, sabiendo que estaba siendo investigada por un juzgado, se callaron y no quisieron decirle nada a los aragoneses ni a los españoles», ha añadido.